Tal parece que Adamari López no ha olvidado a su primer esposo

Resurge video del día en que Adamari López llora y no es por Toni Costa… sino por Luis Fonsi

“Imposible no quebrarse con esta entrevista”, expresan usuarios La separación de la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López y el bailarín y coreógrafo español Toni Costa sigue dando de qué hablar, ahora luego de que resurgiera el video en que la boricua llora, pero no por el papá de su hija, sino por su primer esposo, el cantante Luis Fonsi ¿le lloró más?. Fue la cuenta de Instagram @adamarylopeztorres, la cual se describe como “Fans apoyando a la reina y gran mamá Adamari” que compartió el video de la entrevista que le realizó Rebbeca Smith a la boricua para la sección Sin filtro del programa Hoy Día. Adamari López se frustraba por no poder bajar de peso En primer lugar, Adamari López compartió que, respecto a su impresionante cambio físico, no podía llegar a los 50 años de vida (los cuales cumplió el pasado 18 de mayo) como se veía antes, pues no estaba contenta con ella misma y no tenía la figura que quería ver. “No pensaba que me estaba favoreciendo tampoco en términos emocionales. Decía ‘¿por qué no puedo bajar de peso?'”, comentó la boricua, quien reconoció que era algo que le frustraba, aparte que veía los comentarios de la gente de que estaba ‘muy gorda’ y que ‘no se veía bien’.

“Parecía embarazada” A la pregunta de si llegó a sentir rechazo por sí misma al subir de peso, la actriz y conductora puertorriqueña comentó que no llegó a tal punto: “Yo creo que cuando entras en esa etapa, realmente no te ves ‘como tan gordo’. Yo veo fotos ahora y digo: ‘madre mía, qué gorda estaba’, la barriga me salía desde acá, parecía embarazada, ¿cómo pude llegr a eso?”. “Creo que tuve muchos momentos difíciles. Por primera vez después de haber pasado por el cáncer y haberme divorciado (de Luis Fonsi) fui al psicólogo, era algo que no había hecho nunca”, compartió la boricua, quien hace apenas un par de semanas anunció su separación de Toni Costa.

“No es el error de nadie más”: Adamari López Ahora, Rebecca Smith le recordó a la boricua que en alguna ocasión ella aseguró que su divorcio fue igual o más fuerte que su enfermedad, a lo que contestó de la siguiente manera: “En el momento en que yo estaba enferma, yo entiendo que contaba con ese apoyo”. En esa época, además del apoyo incuestionable de su familia, Adamari López creía que tenía el apoyo del hombre al que amaba, el cantante Luis Fonsi: “Tú sabes que uno a veces, equivocadamente, pone el valor en una cosa o en una persona, no es el error de nadie más, es mi error”.

Su divorcio con Luis Fonsi ha sido uno de los momentos más difíciles de su vida A punto del llanto, la conductora del programa Hoy Día, nacida el 18 de mayo de 1971 en Humacao, Puerto Rico, expresó que “el lugar no te lo puede dar nadie”, sino que se lo tiene que dar uno mismo y en ese momento ella no se dio ese valor. “Si pudiera decirte a lo mejor los dos momentos más difíciles, creo que han sido el divorcio y esa frustración por querer ser mamá y que no llegara. Y esa lucha de volver a un doctor de fertilidad y que me dijera cuánto me queda, cuánto por ciento de posibilidad me queda para ser mamá y seguía siendo tan bajito”.

La muerte de su padre fue un duro golpe Ya casi para finalizar con esta entrevista, Adamari López comentó que, cuatro meses después de que solamente le dieran 5 por ciento de posibilidades de ser mamá, de manera inesperada llegó Alaïa, fruto de su relación con el bailarín español Toni Costa. “Celebraba todos los días que sentía a mi bebé y que iba creciendo, pero si sentía preocupación de que no se fuera a dar. En la semana 34, aproximadamente, mi papá fallece y traté de guardar mucha compostura porque yo decía que tampoco podía afectar a mi bebé, pero era uno de los dolores más grandes también que podía sufrir”.

A Adamari López le gustaría ser mamá de nueva cuenta Sin poder contener el llanto, Adamari López compartió que su hija Alaïa nació a la misma hora que su papá la llamaba todos los días: “Entonces, fue un regalito que él me entregó súper lindo, súper emocionante y que jamás voy a olvidar. De alguna manera me hizo saber que él estaba presente”. A la pregunta de si le gustaría ser madre de nueva cuenta, la boricua respondió que sin duda alguna: “Si pudiera, tendría otro bebé y para nada me siento de 50. Son nuevos comienzos, me imagino yo en muchos sentidos y estoy lista para enfrentarlos, para vivirlos, para disfrutarlos y para seguir aprendiendo”. (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Te amamos tal cuál eres” No pasó mucho tiempo para que internautas reaccionaran a este revelador video en el que Adamari López, más que por Toni Costa, lloró al recordar su divorcio de Luis Fonsi: “Te amamos tal cuál eres… Irradias pureza y a la vez fortaleza… Belleza indiscutible, tanto dentro y por fuera que no tiene par… Dios te bendiga”. “Yo te amo cómo eres, Adamari, tú eres mi ejemplo de mujer, eres súper fuerte y tú eres muy valiosa”, “Toda mi admiración por ti, guerrera, con tu testimonio inspiras a muchas mujeres, yo soy una de ellas”, “Toni te dio el mejor regalo, Dios lo eligió”.

Adamari Lópes se sentía “deforme” En una entrevista que concedió al programa Al Rojo Vivo de Telemundo, Adamari López comentó que cuando le extirparon uno de sus senos debido al cáncer que la afectó, Luis Fonsi cambió radicalmente su trato hacia ella. De él fue la decisión de separarse. “Fue duro esa primera vez que me vi sin un seno, ver la cicatriz, ver los cambios que hubo a medida que el tratamiento avanzaba, mi cuerpo cambió. No me conservé igual de delgada, estaba hinchada, estaba, como de alguna manera, deforme”,

Adamari asegura que Luis Fonsi ya no la deseaba como mujer Pero eso no sería todo, ya que el cantante le dijo a la boricua algo por lo que ha sido duramente criticado tras el paso de los años: “Él (Luis Fonsi) me lo dijo una vez… que no me deseaba como mujer. Creo que ese fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso, cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo”. “Él fue muy importante en mi vida, estuvo ahí en todo momento. Eso lo agradezco infinitamente. Pero así como me brindó ese apoyo enorme e incondicional, también fue uno de los que provocó uno de los golpes o dolores más grandes que a mis 41 años había podido sentir”.