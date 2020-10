Adamari López llora en pleno programa tras ver caso de muerte de un niño por bullying

Un menor se quita la vida tras ya no aguantar el bullying que recibía en la escuela

“Mamá ya no puedo más”, fue lo que dejó escrito el niño antes de suicidarse

La conductora Adamari López no pudo sostener el llanto después de presentar para los televidentes un caso de muerte de un niño que se suicidó por bullying, esto en el programa Un Nuevo Día.

El mismo programa publicó a través de su cuenta oficial de Instagram el video de una entrevista a una madre que perdió a su hijo a causa del bullying.

En el video se le hace la entrevista a una madre de nombre Carol Kohn, que empieza hablando sobre las virtudes de su hijo: “Él era un niño muy cariñoso, cada semana dos o tres días me escribía cartas de amor”, dijo la madre.

Entonces es cuando se le pregunta si había un problema en la escuela con su hijo, a lo cual la madre responde que sí, “yo recibo la noticia de que mi hijo se había hecho daño por sí mismo y lamentablemente no pudimos salvarlo”, comentó Carol.

El bullying que sufría el hijo sumado al temor de las represalias de la escuela hicieron que tomara la decisión de suicidarse, esto destrozó el corazón de sus padres y dejó miles de preguntas sin respuestas.

La madre Carol comenta que fue algo muy fuerte el encontrar una nota cuando esculcaba las cosas del niño que escribió minutos antes de suicidarse.

“Mamá todo este tiempo que llevo en la escuela me llevan haciendo bullying y ya no puedo más, disculpa por estarte mintiendo todo este tiempo y no te he dicho nada”, fue lo que la nota decía dijo la madre. “De verlo en su graduación o de verlo en su boda, ya es una realidad distinta para mí”, dijo Carol.

Tras ver que esta situación sigue aumentando en distintas partes del mundo, la familia del menor fallecido han decidido realizar una campaña para detener el terrible caso de bullying y evitar que las familias eviten pasar por esa situación que viven ellos.

Ya después se observa a la conductora Adamari López que entre lágrimas menciona la admiración que tiene hacia la madre por tener las fuerzas y el valor suficientes para realizar la campaña después del suceso. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ