“Estas cintas las va acumulando según vaya pasando las clases y según las destrezas que ella vaya adquiriendo en esa clase para poder ver si ella puede ganarse el siguiente cinturón. Fuimos a la clase de taekwondo de Alaïa, hizo su clase y de repente la llaman al frente y ya me pongo a grabar. Lo voy a ver y ya me dan ganas de llorar”, expresó la boricua.

Ante la sorpresa de Alaïa, quien no pudo evitar sonreír, Adamari López le confesó que ella la hacía llorar: “La veo y me da tanta emoción tener un cinturón amarillo para cambiarle y no nos esperábamos que eso pasara”, compartió la actriz y conductora puertorriqueña.

“Todo se ve diferente sin Toni”, le dicen a Adamari López

No pasó mucho tiempo para que usuarios reaccionaran a este video luego de ver a Adamari López romper en llanto por lo que hizo su hija, a quien le llovieron felicitaciones y algo más: “Todo se ve diferemte sin Toni… Felicidades niña bella”.

Una persona no dudó en decirle “mentirosa” a la boricua, a lo que alguien más respondió: “Ella se mantiene. Toni siempre será el padre de Alaïa, que ellos estén separados no implica que no sean amigos y en un futuro reivindique o si no, cada cual a su lado con alguien que los haga felices. Ellos no le van a pedir permiso a nadie de los pasos a tomar” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).