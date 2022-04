En dicho video, la actriz y presentadora puertorriqueña aparece cantando el tema: “Como La Flor”, y aunque nos pudimos percatar de que no se sabe la canción a la perfección, la verdad es que la gente que se encontraba en el estudio, le aplaudió mucho su look muy de “Selena” en los años 90.

Tras este terrible incidente, del cual ya se han cumplido 27 años, los fans de la intérprete de “Como La Flor”, han estado recordando a la cantante y escuchando su música más que antes. La conductora de Hoy Día, Adamari López, decidió vestirse de Selena, pero no le salió como esperaba, ya que los seguidores en redes sociales dijeron que no cumplía con las características de la artista en sí.

Adamari López tributo Selena: “La vida es para divertirse”

Le llovieron comentarios a la boricua hablando de su look, en donde además de lucir increíblemente delgada, a la gente le encantó como le quedaba el color negro en su cabellera. “¡WOOOW!”, escribió Alex Aspe en la publicación, mientras que la influencer Andrea Minski le dijo: “¡Qué éxito!”.

Además de influencers, muchos fans de Adamari le hicieron llegar comentarios positivos: “Esa es la actitud Ada, me encanta”, “¡Qué cómica eres!”, “Eres una mini Selena, me encantó como te veías, la vida es para divertirse”, “¡Opaaaa! ese cabello característico hace parecer a Selena hasta a quien no se parece físicamente”, “Se ve hermosa con el cabello así”, “Muy linda le faltaron un poquito de pompis, un poquito nada más, pero bella” (VIDEO ADAMARI CANTANDO)