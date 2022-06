¿Adamari López lanza una indirecta para Toni?; “Todavía no la supera”

¿Adamari lanza otra indirecta para Toni Costa?

Los fans creen que Toni aún no logra superar a Adamari

Estos son los motivos por los cuales la pareja se separó

Adamari López indirecta Toni: La presentadora de Hoy Día suele hacer reír a sus casi 8 millones de seguidores, publicando reels en Instagram en donde hace doblajes con voces de otras personas, las cuales traen un mensaje chistoso, o a veces, hasta un mensaje más serio. Esta es una de las actividades más divertidas de Adamari y que mas le gusta ver a la gente.

No es ninguna novedad que se diga que la también actriz está lanzando algún tipo de indirecta hacia su ex, Toni Costa, quien cabe resaltar que también la ha tenido muy presente, pues el español es integrante de La Casa de los Famosos, y la ha mencionado en varias ocasiones, ¿Será que aún queda algo de esa relación?

Adamari López indirecta Toni: ¿Trató de decir que Toni Costa la sigue buscando?

En esta ocasión, se cree que la boricua preferida volvió a hacerle una indirecta a Toni Costa, con quien comparte una hija de 7 años llamada Alaïa. La pareja se separó hace poco más de un año, desde entonces, ambos han mencionado que tratan de mantener una buena relación por su hija.

Adamari apareció en su video luciendo un hermoso atuendo rojo, mientras sostiene el celular, la voz de fondo que vaya coincidencia, es de un hombre de procedencia española, le dice “Por favor, no me llames mas, estoy tratando de olvidarte“, a lo que ella responde “Pero si me has llamado tú”, y la voz del hombre termina diciéndole “Entonces no contestes”. Archivado como: Adamari López indirecta Toni