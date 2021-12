Tal parece que a Adamari López le ‘caló’ ser señalada

La actriz y conductora puertorriqueña manda otra indirecta luego de que la cantante Olga Tañon asegurara que se realizó cirugía de balón gástrico

“Bájate de esa nube y aterriza”, le dicen algunos usuarios

Todo un escándalo se armó luego de que la cantante Olga Tañón asegurara que la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López se realizó cirugía de balón gástrico, y aunque la chaparrita ya había mandado un contundente mensaje, parece que no quedó conforme y volvió a mandar otra indirecta.

Semanas antes de que hiciera oficial su separación del bailarín y coreógrafo español Toni Costa, padre de su hija Alaïa, llamó la atención que la presentadora de televisión cada vez más lucía una excelente figura, por lo que se empezó a rumorar que se había sometido a una intervención quirúrgica.

No es la primera polémica en la que se ve envuelta Adamari López

Antes de presentar la indirecta que le habría mandado ¿a Olga Tañón?, recordemos el día en que Adamari López se vio envuelta, hace unos cuantos días, en otra polémica, pues al ser parte del jurado del programa Así se baila de Telemundo muchas personas no quedaron contentas con el resultado final.

“Qué burla fue esa de que ganaran ese par si no sabían bailar, por eso no me gustan estos programas”, “No se vale, sinceramente deberían de ponerle ‘Así se llora'”, “Ganaron los que menos bailaban”, “Bella Ada, pero lo siento, el público que votó no sabe de baile”, “Así no se baila”, “Muy decepcionada con los ganadores”.