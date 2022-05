Adamari López ignoró el mensaje de felicitación que le envió Toni Costa

En La Casa de los Famosos, Toni Costa aprovechó la atención para felicitar a su ex esposa Adamari López por su cumpleaños , es que en el reality estaban de fiesta, pues Julia Gama también estuvo cumpliendo años. Pero el bailarín español interrumpió a la protagonista del cumpleaños para anunciar algo importante para el.

Adamari López ignoró a Toni Costa: La conductora puertorriqueña, Adamari López, estuvo celebrando su cumpleaños número 51 acompañada de sus seres queridos, en especial de su querida hija Alaia. La boricua recibió felicitaciones por parte de sus compañeros de trabajo, pero lo que tal vez no se esperaba, es que su ex también se acordara de ella y le enviara un mensaje.

Aunque la conductora ha ignorado en varias ocasiones cuestionamientos que le han hecho sobre su ex pareja, Adamari siempre lo ha hecho de forma sutil y sin ser grosera. Su compañero le preguntó a la boricua si había visto las felicitaciones de su ex: “¿Recibiste los saludos? Te saludaron por tu cumpleaños”, a lo que López sólo se limitó a decir, “Vamos con nuestro querido chef Oropeza…”, dijo la también actriz esquivando el comentario. Archivado como: Adamari López ignoró a Toni Costa

No es la primera vez que Adamari evita hablar de Toni

Esta no es la primera vez que Adamari esquiva los comentarios que le hacen sobre su ex pareja. En otra ocasión, estaban hablando de lo que pasó en La Casa de los Famosos, cuando Laura Bozzo se acercó con Toni y le advirtió que lo estaría vigilando para que no se fijara en nadie mas, ya que tiene novia.

Cuando le preguntaron a Adamari que opinaba, ella lo dejó pasar y se enfocó en otra cosa, sin decir ningún comentario sobre Toni Costa. Por otro lado, la boricua preferida celebró su cumpleaños a lado de sus seres queridos y demostró que no necesito ningún hombre para sentirse más que feliz, agradeció las felicitaciones y agradeció los detalles que le hicieron llegar. Archivado como: Adamari López ignoró a Toni Costa