La boricua compartió una imagen en sus redes sociales de la portada de esta famosa revista en la que aparece acompañada de Ana Patricia Gámez , Carmen Villalobos y Dayanara Torres . Todas lucieron simplemente espectaculares, pero eso no fue suficiente para que Toni reaccionara de alguna forma.

Por su parte, la actriz Karla Monroig expresó: “Bellas!!! Las consentidas boricuas en portada!!! Las amo!!!”, mientras que el asesor de imagen Reading P. hizo un comentario que puede prestarse a diferentes interpretaciones: “Te amo y me quedo corto Adamari López, gracias por confiar en mí, por respetarme y valorarme… tu apoyo incondicional ha sido parte importante de mi camino hasta aquí”. ¿Habrá leído esto Toni Costa?

Y cuando uno pensaría que habría un “Me gusta” o un mensaje de Toni Costa luego de que Adamari López fuera elegida como una de las más bellas de People en español, no fue así, mejor varios famosos, como La Chiquibaby, reaccionaron: “Espectaculares todas, pero ya sabes quién es mi favorita”.

“Toni, ¿es cierto que tú y Adamari se estan separando?”. En otras ocasiones, el coreógrafo español no hubiera dudado en responder, pero no lo hizo, mientras que otras personas comentaron lo siguiente: “Lo presiento”, “Ay Dios, pareciera que sí, qué triste”.

En un par de imágenes que ya no están disponibles en sus redes sociales, la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López recibió felicitaciones por el Día de las Madres. En ambas, aparece acompañada de su pequeña hija Alaïa, pero muchos se preguntan por el paradero de Toni Costa.

A pesar de que habían dejado muy en claro que no atravesaban por ningún problema y que su relación estaba más fuerte que nunca, resalta que en las publicaciones más recientes de ambos no aparecen acompañados uno del otro. ¿Se vendrá el fin de esta relación?

Fiel a su costumbre, la actriz y conductora puertorriqueña compartió con sus seguidores un pequeño video de la misa a la que acude cada semana, aunque uno pensaría, que al ser una fecha especial, estaría acompañada de su esposo, pero parece que no fue así.

Luce radiante y feliz

En una más de sus historias, y luego de saludar a toda su “gente linda”, Adamari López se deja ver de lo más contenta y feliz en pleno festejo del Día de las Madres, además de darse tiempo de mostrarle a sus fans lo que estaba a punto de comer, toda una delicia.

“Es un pedacito de flan y un pedacito de tembleque (pudín de postre de coco de Puerto Rico), esto gracias a la familia de Metropol que me trajo, porque yo obviamente que no cociné, pero esto es lo que me voy a comer, una probadita nada más”, expresó la simpática boricua,