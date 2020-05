Adamari López recibe humillaciones a través de las redes sociales

Le dicen a la actriz y conductora puertorriqueña que cambie a su asesora de imagen

Por su parte, la esposa de Luis Fonsi, Agueda López, acapara miradas en infartante traje de baño

Las comparaciones son inevitables. Mientras Adamari López es humillada por traje que le queda grande, la esposa de Luis Fonsi, la modelo española Agueda López, acapara miradas en infartante traje de baño.

La fotografía en que la actriz y conductora puertorriqueña luce un traje azul que definitivamente no es de su talla, está disponible en la cuenta oficial de Instagram del programa “Un nuevo día”.

Con más de 20 mil likes, entre ellos, de su pareja, el coreógrafo español Toni Costa, y el cantante Larry Hernández, esta fotografía de Adamari López está acompañada por el siguiente texto: “¡DIVINA! Nos encanta el look de hoy de nuestra @adamarilopez hermosa”, acompañado de tres corazones en color azul.

A pesar de la notable cantidad de “Me gusta” que tiene esta publicación, a algunos usuarios de plano no les convenció este outfit de la actriz y conductora puertorriqueña:

“Pues será la perspectiva de la foto porque no le favorece ni le da gracia a su figura“, “Con todo respeto, si no le queda bien, no le queda. Ella no es alta, no es esbelta, no tiene cuerpo bien formado, ese vestuario no es para su cuerpo”, “Le queda muy grande esa ropa”, “No entiendo porque con ella no dan nunca para vestirla como se merece”.

Los seguidores de Adamari López quedaron un poco decepcionados luego de verla con este traje azul que le quedó grande: “Ella es muy guapa, pero este atuendo no le favorece, es mi parecer”, “Le queda bien ese color, pero lo que se ve mal son las mangas largas y fuera de los brazos”, “Ella es muy bajita y rellenita, no puede llevar tanta cosa”.

Por su parte, una usuaria le hizo una recomendación: “Que cambie a su asesora de imagen, pero rápido”, a lo que otras personas respondieron: “Es la misma asesora de modas para todos en el programa. Deben cambiarla”, “Es ella, pienso, porque en la casa y cuando viaja se ve fatal… es linda, pero tiene mal gusto siendo una artista y conductora de un gran programa”, “No es por nada, pero esta vez se pasó, está muy exagerado ese traje”.

Alguien más recordó otra ocasión en la que Adamari López utilizó otro outfit que tampoco le favoreció: “Ayer tenía un vestido negro bonito, si, pero mucho escote y eso no le favorece a ella”.

“Creo que no le favorece a su figura, está mal asesorada Adamari”, “Ella se pone cosas que no le favorecen en nada. Mucha manga, vuelos y demás, o no son para una persona bajita como ella. No sé quien la asesore, pero que la cambie”, “Quien la viste no la ayuda”, “No me gusta”, “Ella es muy bonita para estar usando este estilo que no le favorece”, “Ese vestido como que no, mucho volumen, ese lazo lo hubiese dejado más corto”, expresaron otros internautas.