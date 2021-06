“No me sentía querida”: Adamari López

Cuando Adamari López pensó que ya había encontrado la estabilidad y había vencido al cáncer, de repente, los planes que tenía para su vida quedaron detenidos, como si le hubieran puesto “una pared enfrente”y no sabía cómo darle vuelta: “Pero después de eso salí, y he estado en constante movimiento”, dijo entre risas.

“En el momento en que me entero la situación por la estaba pasando, no era algo que me esperaba, no era algo que pensara que me iba a pasar en mi vida, y quizás toda esa parte, después de haber conseguido un apoyo inmenso de una pareja, de haberme ayudado a recuperarme de la enfermedad, encontrar ese otro lado en donde no me sentía querida o aceptada por la pareja o rechazada fue difícil”. Archivado como: Adamari López Macarena Nacho Lozano.