A pesar de que ya no se encuentra a lado de Toni Costa ha demostrado que puede seguir adelante, e incluso se ha visto el gran progreso que ha tenido en su aspecto físico todo esto con el fin de que se sienta bastante bien con ella misma. Cabe mencionar que la puertorriqueña reveló aún no estar lista para un nuevo romance.

La guapa puertorriqueña vivió un tremendo 2021 y eso que aún no termina, pues desde una ruptura sentimental hasta una notable transformación física y emocional. En entrevista realizada Hola! USA , la presentadora de televisión compartió algunos de sus propósitos para el próximo año, además de un especial deseo que no cabe duda que será un regalo tanto para ella, como para su hija Alaïa, de seis años.

Por otro lado comentó cuales son algunos de sus propósitos para el próximo 2022 ya que van muy relacionados con su salud física y emocional, y por supuesto con la crianza de su hija. “Yo quiero seguir en este estilo de vida saludable, sabes que con WWH yo adopté un estilo de vida con el que he podido bajar de peso, hacer ejercicio, compartir más tiempo con mi hija, disfrutar cada proceso y cada momento que me ha tocado vivir”, argumentó.

Luego de lo anterior la conductora puertorriqueña reveló cuáles son algunos de sus buenos deseos aunque es importante mencionar que sorprendió con una de sus respuestas: “Seguir creando momentos hermosos con ella (su hija), que Papá Dios me de vida y salud para poder estar con ella, podría ser uno de los mejores regalos que pueda tener, a menos que me quiera mandar otro bebé… Sería maravilloso, y sería también un regalo yo creo que para Alaïa y para mí”, expresó.

Tras su perdida de peso recibió criticas, pero ahora luce despampanante

Se ve y se siente espectacular y eso lo transmite en cada plano que sacan de ella en televisión. Y no solo porque luzca más en forma que nunca, sino porque está más plena y segura de sí misma. Hace semanas revelaba que han sido más de 13.5 kilos los que se ha quitado de encima y contando. Una bajada que ha sido poco a poco y sin efecto yoyo. El resultado salta a la vista de todos, ha vuelto a ese cuerpecito de adolescente en el que todo luce perfecto.

Sin embargo, y en sus propias palabras, esta bajada también ha tenido sus estragos. No todo es de color de rosa. Y aunque los efectos no son especialmente graves o importantes, sí hay que ponerles un parón para que la cosa no vaya a más. “Ustedes saben que la edad como mujeres nos pasa factura y, además, con la pérdida de peso que he estado teniendo hay que cuidarse” expresó en un vídeo de Facebook.