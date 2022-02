Adamari López hace tremenda confesión.

La Chaparrita de Oro ¿Ya tiene novio?

Así reaccionaron los usuarios internautas. Adamari López tiene novio. Hoy es un día muy peculiar para todos los hispanos, pues cada 14 de febrero es la fecha en que se revive la chispa del amor entre las parejas, se celebra las grandes y nuevas amistades y también se le abre las puertas a cupido para flechar a la persona que le atrae a otra. Los globos, chocolates, corazones, rosas, cenas, mensajes entre tantas cosas más distinguen el Día de San Valentín. Pero también en la actualidad las redes sociales se llenan con muchos mensajes con enfoque al también conocido como el Día del Amor y la Amistad y es que las celebridades no se quedan atrás compartiendo los emotivos momentos que comparten entre pareja y amigos y nuestra querida Chaparrita de Oro no se quedó atrás. Adamari López hace inesperada confesión Pues en pleno Día de San Valentín la querida puertorriqueña como es de costumbre, posteo un video en donde hace una confesión que absolutamente nadie esperaba, en el clip que subió Adamari luce un atuendo totalmente blanco y con su singular carisma y la hermosa sonrisa que la distingue es que pronunció algo inesperado. Con la inmensa sonrisa la guapísima Adamari dio la siguiente noticia, “Les voy a presentar a mi novio”, por lo que voltea a un lado con la sonrisa aún más pronunciada como si estuviera viendo a alguien, luego de apartarse de la puerta en donde se esconde su supuesta pareja agrega “Cuando tenga”.

Así es como Adamari López celebra el Día de San Valentín compartiendo inesperada confesión Sin duda la Chaparrita de Oro no pierde por ningún motivo su gran sentido del humor, y es que la verdad es que por el momento Adamari no tiene pareja amorosa, pero a ser el Día de San Valentín no iba a dejar pasar la gran oportunidad de compartir con sus miles de seguidores uno de sus divertidos reels. Y es que pareciera que en realidad alguien se encuentra detrás de esa puerta pero recordemos que Adamari también destacó por ser una maravillosa actriz, cosa que se denota en cada uno de los graciosos videos que ha posteado en su cuenta oficial de Instagram para que sus seguidores disfruten de los mismos.

¿Ya tiene novio la Chaparrita de Oro? El video que posteo la guapa puertorriqueña ya supera los veinticinco mil Me Gusta y supera los setecientos comentarios de algunos internautas que siguen fielmente su cuenta, todos le desean un bonito Día de San Valentín y expresan lo hermosa y cómica que es Adamari López. "Gracias por hacerme reír a diario… Ada feliz día del amor y la amistad abrazos ala distancia", "Eres una mujer muy especial ,gracias por los bellos momento de tu presencia en las telenovelas de los 90", "Hermosa. Feliz día del amor. Y que Dios te premie con un gran amor", "Jajajajajaja! Tan hermosa. Ah, pero no tarda el galán; porque estás bella! Un abrazo fuerte desde Medellín", "Happy valentines Ada y Alaïa, se les quiere", se lee en redes.

La presentadora puertorriqueña es un gran ejemplo de admiración La gran simpatía y sentido del humor de la Chaparrita de Oro ha cautivado a más de uno de sus seguidores, pues todos los que están al tanto de ella saben los procesos difíciles que ha pasado en su vida, por lo que disfrutan ver como ha salido adelante de cada uno de esos obstáculos presentados en su vida. Para muchas mujeres hispanas la guapísima Adamari es un ejemplo a seguir, pues ha demostrado que tan fuerte es el sexo femenino tras luchar con el cáncer y pasar por varias rupturas amorosas, la más reciente con el padre de la pequeña Alaïa, el bailarín español Toni Costa. Lo que asombra es lo fuerte que permanece la puertorriqueña y más aún demostrando la hermosa sonrisa en su rostro.

Adamari López reveló que aún no es el momento de iniciar una relación amorosa Pese a que no tiene pareja amorosa por el momento, en una entrevista la presentadora puertorriqueña dio a conocer que aún se tomara un periodo para volver a tener pareja amorosa. “No creo que sea el momento. Hay un momento de aprendizaje, hay un momento de crecimiento”, comentó Adamari López para la revista Hola! USA. “Yo misma me hago a veces muchas preguntas y creo que hasta que no resuelva muchas de esas cosas, pues no estoy enfocada en otra cosa que no sea estar bien”, agregó la guapa puertorriqueña durante la charla que mantuvo con la revista ya mencionada asegurando que primero resolverá algunas cosas de su vida personal.

Pese a las dificultades la guapa puertorriqueña no le cierra las puertas al amor "Quisiera tener en algún futuro una vida en pareja, en donde haya una estabilidad, en donde haya un disfrute de compañía, de ver hacia un futuro juntos, como algo más estable y creo que todavía hay cosas que aprender porque, pues no me ha ido muy bien", expresó Adamari López. Dejando en claro que sí le abrirá las puertas al amor, solo que por ahora no es el momento indicado pero ella no se niega a tener un romance con una persona en un futuro y tiene bastante en claro lo que está buscando en el hombre que será afortunado de pasar su vida a lado de la boricua.

Por el momento la presentadora puertorriqueña disfruta darte todo su amor a Alaïa Por el momento ella prefiere darle todo su amor a la pequeña Alaïa pero eso no quita de que en un momento dado se de la oportunidad con alguien más, “Y si algo llega no estoy cerrada, pero no estoy buscando ni desesperada por una oportunidad de que aparezca alguien”, expresó ante la entrevista. “Estoy bien, estoy tranquila y creo que es lo que mi hija necesita ver de mí, que estoy feliz conmigo misma. Si viene alguien más que puede complementarme con su felicidad, bien, pero si no, yo estoy bien, estoy tranquila”, agregó La Chaparrita de Oro al momento de hablar sobre el amor.

Adamari López, una mujer llena fuerza y admiración Pues si bien, en sus redes sociales siempre refleja la mujer carismática que es cada vez que comparte con sus seguidores sus divertidos reels, se ha convertido en una sensación en la plataforma de Tik Tok y en compañía de su hermosa hija Alaïa van generando más seguidores. Es momento que aún no se confirma que la guapa Adamari López tenga una relación amorosa, pero con ese divertidísimo clip es como ella celebra el Día de San Valentín, de igual manera con motivo de esta fecha es que posteo unas lindas fotografías con su hija celebrando el amor de madre.