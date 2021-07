Pero la polémica entre compañeros se generó cuando le realizaban el ecograma a la mexicana, todos sus compañeros de trabajo estuvieron atentos para ver a Capri en la pantalla, pero hubo alguien que ni siquiera se acercó a verlo, Adamari López no aparece en la grabación, ¿será que le hizo el feo?

Adamari López bebé Chiquibaby: ¿Adamari López le hace el feo al bebé?

Cabe mencionar que mientras la felicidad de Stephanie se desbordaba por la emoción de poder ver a su nena que llevará el nombre de Capri Blu, todos los demás conductores del programa matutino estaban también bastante emocionados, pero no se logra ver a la puertorriqueña.

Sin duda la boricua Adamari López, es la conductora más querida por los hispanos, y que los ha enamorado más con ese increíble cambio físico que consiguió en tan solo unos cuantos meses, pero no se sabe el porqué la ex de Toni Costa no aparece en la grabación del ultrasonido.