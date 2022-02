¡Que bonita relación! La guapa conductora puertorriqueña, Adamari López sorprende en redes sociales al contar quien es el pilar fundamental en su vida, revelando que sin duda era una de las personas más importantes que tenía: “Hoy en día no me visualizo sin sus consejos, sin sus palabras, sin su ayuda en todos los aspectos”.

“Siempre hicimos clic y la amistad cada vez fue creciendo más y fue volviéndose con más complicidad, como mucho más cercana, y hoy día no me visualizo sin sus consejos, sin sus palabras, sin su ayuda en todos los aspectos”, comentó Adamari López a través de su video de YouTube.

Adamari López cuenta sobre su pilar fundamental en su vida

Tras esto, Adamari López reveló que no solo era uno de los pilares de su vida por ser su amiga, sino también por los consejos que le suele dar en torno a seguros: “Además también de que me ayuda y me asesora en la parte de seguros porque esa es su profesión y tiene una oficina en Orlando, me ayuda en todo eso, pero también en la parte emocional y física me ayuda muchísimo”, agregó.

Conforme fue pasando el video, el cual lleva por nombre ‘Celebrando el cumpleaños de mi mejor amiga’, su amiga Cynthia Torres por su parte, mencionó que su amistad había sido hecha por Dios: “Él cruzó nuestros caminos, eres esa amistad que nunca había tenido que Dios me regaló, nos encantan hacer muchas cosas juntas, somos cómplices, somos grandes amigas”.