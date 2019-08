View this post on Instagram

Los comentarios negativos en la redes sociales dañan y lastiman, nuestros conductores de @unnuevodia leen los malos comentarios en sus redes sociales. Si a veces ellos se sienten mal al leerlos…¿Qué sentirán los niños? #NoAlCyberbullying 🚫 En este #RegresoAClasesUND ayudar a frenar el ciber acoso. Vía @unnuevodia ¡Dile NO al bullying!