“Llegó esa época del año en que la calabaza se convierte en protagonista de nuestra vida! No solo porque podemos hacernos fotos hermosas como estas que me ayudan a recordar cada año de vida junto a mi princesa @alaia, pero porque nos sirve en la cocina!!!”.

“Y tú, ¿ya te palpaste, fuiste al doctor? Día Internacional de la lucha con el cáncer de seno”, escribió en esta ocasión, por lo que varios famosos no dudaron en mostrarle su cariño y admiración, como el actor mexicano Jaime Camil: “Te quiero y admiro tanto”, mientras que la reconocida maquilladora Claudia Betancur dijo: “Siempre te he admirado tanto, mi guerrera favorita”.

Adamari López recibió consejos de Toni Costa para ser una mejor jueza en Así se baila

Tanto opiniones a favor como en contra recibió Adamari López de parte de los internautas luego de que mostrara esta fotografía donde aparece en una de las emisiones del programa Así se baila, donde la chaparrita se desempeña como jueza. En una entrevista, compartió que su ex pareja Toni Costa le dio algunos consejos para que tuviera un mejor desempeño.

“La adoro! Pero creo que tanto maquillaje si le hace ver un poco más avejentada”, “Tía, estás muy guapa”, “Está muy bonita, pero le pusieron mucho maquillaje”, “Esta vez si la maquillaron y la vistieron muy lindo. Me encanta ese look, se ve muy linda y ese color le sienta muy bien”, “Qué pena, una persona que yo admiraba tanto ahora veo odio en tu mirada, hasta como jueza no te veo sincera” (Archivado como: Las fotos del ombligo de Adamari López que ¿descubren que se hizo cirugía?)