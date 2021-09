La ex de Toni Costa bajó de peso pero ¿ya exageraron en ‘dejarla en bien’?

Adamari López presume cuerpo ‘exagerado de photoshop’ en la revista People en español

La boricua conductora de ‘Hoy Día engalana portada de revista junto a su hija Alaïa Adamari López sacó el cuerpo que tanto querían: delgado y producto de buena alimentación y ejercicio, pero parece que a la gente no se le tiene contenta con nada, y pese a los resultados que la conductora de Hoy Día ha conseguido, ahora la gente la criticó por aparecer en la portada de la revista ‘People en español‘. Relacionado Galán de novelas a punto de morir por variante Delta Pelé vuelve a Cuidados Intensivos tras haber sido dado de alta ¿La van a correr por culpa del novio? Jefes de Clarissa Molina en Univisión le dan ‘ultimátum’ (VIDEO) Una de las consentidas del público hispano es Adamari López, quien en este 2021 decidió reinventarse y lo primero que hizo fue sincerarse y poner fin a su relación con su pareja de 10 años Toni Costa por diferencias entre ambos, aunque ya pasaron muchos meses para una reconciliación, la gente no pierde la esperanza; luego se enfocó en su vida profesional con proyectos, así como su cuerpo notablemente más delgado. Adamari López logró aparecer una vez más en la revista People en Español Pero pareciera que ahora el cambio que ha logrado la boricua a sus 50 años no es suficiente para tener a la gente contenta, pues cuando antes la criticaban y se burlaban por el vestuario que utilizaba en ‘Un Nuevo Día’, además los kilos de más que tenía, hoy que está completamente renovada pero las malas vibras la persiguen. Y es que, Adamari López aparece en la portada de la revista People en Español dando la primera entrevista después de su separación con Toni Costa y notablemente más delgada, sin embargo, la gente no está conforme con lo que le hicieron a su cuerpo en las fotografías que puso el medio de comunicación.

¿Demasiados arreglitos? Adamari López y su hija Alaïa son blanco de críticas El ojo más pequeño a Alaïa, la piel demasiado bronceada y Adamari López exagerada en photoshop son algunos de los comentarios que se pueden leer en las fotografías de la revista People en Español en Instagram donde promocionan la portada de la boricua dando su primera entrevista desde la separación con Toni Costa. “Celebra sus 50 años —y el 50 aniversario de #waltdisneyworld #disneyworld50— con esta portada junto a su hija @alaia. La presentadora de @hoydia habló de su nueva vida como mamá soltera, de su ex Toni Costa y de su inspiradora transformación. “Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo”, es la descripción de la fotografía, sin imaginar que las críticas aparecerían.

Se burlan del abuso de photoshop en el cuerpo de Adamari López Aunque la conductora mandó un saludo agradeciendo la portada, luce bastante distinta al resultado final de la revista y las fotografías que le tomaron junto a su hija Alaïa y ya sea con vestido rosa, con un entallado rojo, o el verde que se puso, Adamari López no se salvó de lo que le diría la gente: “Se pasan con el fotoshop”, “Dos metros de cuello!!! Bendito Photoshop”, “Ella es muy bonita y todo no se le puede negar… pero no hay nadie mas para la portada de la revista”, “Ya empezó a desprestigiar a Toni tal cual hizo con Fonsi. Ya mismo escribe otro libro para seguir con sus lujos extremos”, “Vamos a ver cuantas revistas logran vender porque si se fijan en los comentarios ya muchas personas están aburridas de que sólo publican cosas de ella como si fuera la única del planeta”, se puede leer en el Instagram de la revista.

¿Aburridos de ella? La gente se molesta con la conductora Ni su hija Alaïa logró salvarla y es que la gente considera que la sobreexposición de Adamari López es muy cansada y se aburren de ella: “A esta mujer sus 50 se les convirtieron en sus nuevos 30! Está radiante, Dios te bendiga”, “Ya aburren con la misma carátula de la misma persona ya cambien ya me aburrieron”, “Se compró la revista para ella solo hablan de ella”, “Como aburren con esta mujer, todos los días solo de ella hablan, no tienen a alguien mejor que publicar”. “Tan agusto que estaba pero ver que solo estas publicaciones desaniman de verdad ya es hora que busque otras notas”, “Esa no es ella jajaja”, “Mam… me tienen con esta tóxica que solo sabe insinuar cosas sobre el hombre que cuida de su hija!”, “La revista esta se va a la quiebra!!!”, “Tanto photoshop me quedé en blanco”, “Con la misma historia de siempre de victima donde, quema al hombre pero quiere que se esfuerce en conquistarla”, opinaron más personas

¿Parece una muñeca de 15 años? Adamari López con cuerpo muy ¿distinto al real? Adamari López está en su mejor etapa de vida a sus 50 años con la felicidad de su hija Alaïa, soltera, alimentándose mejor y con su cuerpo en el punto máximo de su plenitud, pues consiguió bajar muchas libras y está dedicada a demostrar que los entrenamientos han valido la pena, además de sus proyectos en Hoy Día y ahora, en ‘Así se Baila’ donde Adamari López debutó con un vestido que le trajo comentarios. La boricua se centra en su vida profesional luego de que hace meses se separara de su pareja de 10 años Toni Costa, por lo que lejos de querer embarcarse en otra relación, la mamá de Alaïa prefiere sus labores como conductora en Hoy Día y ahora como jueza en el reality show ‘Así se Baila’, que debutó este fin de semana.

Adamari López consiguió impactar con un vestido La boricua logró bajar varias libras que la venían ‘mortificando’ desde hace años y ahora la gente está maravillada del cambio de imagen y físico que tiene desde la nueva etapa de ‘Hoy Día’, por lo que la expectativa por su atuendo en ‘Así se Baila’ era bastante hasta que por fin debutó. El vestido de Adamari López que portó para su debut como jueza en el programa de Telemundo conducido por Jacky Bracamontes, y cuyos otros panelistas son Christian de la Fuente y Mariana Seoane, quienes califican a celebridades por sus habilidades en el baile, le traje muchas críticas negativas a la chaparrita.

El vestido en ‘Así se Baila’ le hace una ‘mala jugada’ Ataviada con un vestido strapless con tono negro y bordados en verde limón como si fueran símbolos aztecas, arriba de la rodilla, Adamari López se vio regia para su debut en ‘Así se Baila’ con un collar alusivo al atuendo, discretos aretes, zapatos abiertos negros y su cabello lacio en una alta cola de caballo bastante elegante. La cuentas de Instagram de ‘Hoy Día’, así como la de la misma boricua mostraban su imagen renovada y lista para ‘arrasar’ con su cuerpo tonificado por el ejercicio y visiblemente más delgada por los entrenamientos a los que se está sometiendo sin esperar las duras críticas que se ganaría Adamari López por el vestido.

Debuta como jueza en ‘Así se Baila’ Una de las parejas más esperadas en ‘Así se Baila’ a la que Adamari López criticó fue la de Lorenzo Méndez, por lo que la boricua no se contuvo diciendo: “Me hicieron bailar, Lorenzo me pareciste ágil, divertido, con fuerza me transmitiste un montón, igual Yess, me pareció que son una pareja muy linda, que pueden ir mucho más allá de la amistad que tienen porque hay mucha conexión ahí…”, comenzó diciendo la boricua. “Me gustó el trabajo de piernas, el trabajo de brazos, creo que van a ser una pareja también que van a poner una barra muy alta y que nos van a seguir sorprendiendo semana tras semana, madre mía… ¿qué voy a hacer? Buena semana para conocerlos a todos y ver qué proponen para la pista de baile para luego pedirles más y más…”, expresó Adamari López a Lorenzo Méndez.

¿Saboteada por su vestido? Enfrenta críticas El bello vestido azteca que Adamari López portó, no le hizo justicia, acorde a los comentarios que pudieron leerse en el Instagram de ‘Hoy Día’ y la gente opinó: “Vestido feo, otro modelo le quedaría mejor”, “Se ve cuadrada y más chikitica…no le favorece este Outfit”, “No me gustó como esta vestida”, “Se ve muy chiquita con este vestido”. “Esta mujer porque no busca alguien que le enseñe a pararse con elegancia”, “El vestido nada que ver, se ve cuadrada y el programa igual”, “Bien dicen que en los codos y las rodillas se nos nota la edad ni como esconderla”, “El vestido bonito pero a ella no le sienta se mira cuadrada y chaparrita”, “No me gusta el vestido ..no eligieron bien, parece moda (Maya)”, “Perdón pareces travesti”, aseguró la gente.