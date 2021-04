Adamari López aparece en sensual baile pero algo sale mal

La conductora boricua aparece en su programa de Hoy Día para deslumbrar

“Ese programa ya no es el mismo sin Rashel Diaz y el Chef James”, comentó la gente Adamari López sensual baile vestido blanco. La conductora boricua más querida por los hispanos, Adamari López apareció con un sensual baile que cautivó a sus seguidores en las redes sociales, ya que en el programa de Hoy Día, junto a sus compañeros de trabajo, realizaron un pequeño baile, pero no todo fue perfecto. Constantemente la presentadora boricua presume su nueva figura en su cuenta de Instagram, ya que el cambio físico que ha tenido es considerable y bastante favorable, que vuelve locos a sus seguidores, en esta ocasión no es la excepción, ya que se llevó los halagos de los fans. Adamari López aparece en sensual baile Adamari López anteriormente fue víctima de críticas por su cuerpo, ya que según internautas estaba pasada un poco de peso, y los atuendos que lucía no eran favorables para ella, y después de someterse a una estricta dieta y ejercicios, la exactriz ha impactado con un escultural cuerpo, enamorando con sus piernas. En el clip compartido se ve como luce su sensual figura con un vestido totalmente en blanco, bailando junto a sus compañeros de trabajo, y lo que se llevó los aplausos, fue el último paso, donde se va agachando poco a poco, deleitando las pupilas de sus seguidores en Instagram.

Adamari López sensual baile: Seguidores encantados Tras el post compartido en su perfil de red social, Adamari López, se llevó los halagos y piropos de parte de los internautas que la siguen, ya que como mencionan ella fue la que terminó bailando mucho mejor, con sus sensuales movimientos de cadera, ha cautivado a la mayoría de los usuarios. "Adamari el final qué estilo", "Adamari es la mejor!", "El baile te sale tan natural y además le pones sabor", "Ada es tan bella", "Ese swing caribeño lo llevamos en las vena", "Que bien les quedó. Pero Adamari se lleva el premio", "Delicada y sexy para bailar, cuídese mucho Bendiciones", fueron algunos de los halagos que recibió.

"Ese programa ya no es el mismo sin Rashel Diaz y el Chef James" Pero no todo fue perfecto, ya que hubo quienes criticaron al programa mencionando en los comentarios, que ya no es lo mismo si no están ni Rashel Díaz ni el Chef James: "Ese programa ya no es el mismo sin Rashel Diaz y el Chef James", dijo una seguidora que al parecer era fan de los presentadores que ya no están en Hoy Día. "Ridículos este programa debería de quitarlo ya JAMÁS VA HACER LO MISMO", "seguido los cambian ya no es el mismo ambiente", " lo echaron por coqueto con Adamari andaban juntitos, y siempre con sus bromas con ella y Rachel calladita se veía mucho mejor", comentaron otros seguidores. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

Adamari López sensual baile: Critican el vestido blanco Muchos usuarios se dedicaron a criticar el vestido blanco, que la boricua porto en su programa, fue en la cuenta de Instagram del show matutino, donde compartieron la imagen de Adamari luciendo su atuendo que no fue tan del agrado de los fans, a pesar de lucir su nueva figura. "De verdad que hoy ese vestido está mal no me gusta le doy 1", "Lo que no entiendo es porque siempre sus vestidos tienen que ser con mangas bombachas", "Más largo y parece el cura que acaba de dar la misa", "Ella es tan linda … Pero a veces le ponen unos vestidos que no le favorecen", "Pues no se ve mal, pero tampoco es el mejor, el vestido no es bonito y ella tiene mejores looks".

Adamari López sensual baile: Sorprendente cambio físico La actriz y conductora puertorriqueña ha sorprendido a propios y extraños con su cambio físico, y en esta ocasión, comparte sus secretos para bajar de peso y no, no es su régimen alimenticio. En un video que subió a su página oficial de Facebook, la boricua reveló que no parará con su rutina de ejercicios, Además de que su entrenadora, de nombre Jocy, "va a acabar con ella": "Es un gran apoyo en este proceso, que aunque a veces duro, se ven los resultados". Poco después de terminar con una rutina que la dejó exhausta, Adamari López se dio tiempo para saludar a sus fans y decirles que le pidió a su entrenadora, que además del cuerpo, se enfocara en sus brazos, ya que al ser bajita sus brazos lucen grandes.

Adamari López sensual baile: Realiza sus rutinas A continuación, y sin disimular su dolor, la actriz y conductora puertorriqueña realizó otro ejercicio bajo la mirada de su entrenadora: "Me dio 15 segundos de descanso después de un ejercicio para hacer otro que me mata, pero como que ella tiene una magia que funciona y uno hace todo bien". Como toda una profesional, la esposa del coreógrafo español Toni Costa (quien la había motivado a llevar a cabo este estilo de vida), comenzó a hacer el ejercicio que asegura que "la mata", pero al ver los resultados que ha obtenido al momento, la motivan aún más.

Adamari López sensual baile: Nunca se rinde Al terminar, la puertorriqueña respiraba de manera agitada, aunque eso no fue impedimento para que siguiera con su rutina de ejercicios, ahora, levantando una pesa mientras se mantenía sobre un solo pie. Jocy hizo algunas observaciones que de inmediato la boricua atendió Más adelante, comenzó a estirar un par de ligas, y a pesar de no voltear a la cámara, era evidente el esfuerzo que estaba haciendo la boricua, quien de plano tuvo que detenerse cuando no aguantó más e hizo un gesto de dolor que incluso le sacó una sonrisa.

Adamari López sensual baile: "Es una abusadora" Si Adamari López creía que ya había terminado, no fue así, ya que cada vez más la intensidad de las rutinas iba subiendo, ahora, recostada sobre el piso, cargaba dos pesas al mismo tiempo, siendo necesario que su entrenadora le dijera la manera correcta de hacerlo. "Es una abusadora", dijo la actriz y conductora puertorriqueña pareja de Toni Costa, a manera de broma mientras la cámara se acercaba a su rostro: "Me gusta porque estoy viendo los resultados. Dale Jocy, dale", expresó, para luego darles las gracias por todo su apoyo.

"Adamari, eres una mujer muy fuerte" Además de la simpática boricua, quienes están muy contentos por este cambio físico son sus admiradores, quienes le mandaron sus buenas vibras: "Yo siempre fui a ti, sabía que nunca te ibas a dar por vencida, sé que lo lograrás y que Dios siempre está presente en cada una de tus metas alcanzadas". "Adelante Adamari, si se requiere de fuerza de voluntad, pero en tu caso sí se ven los resultados, con cada vestido que nos enseñas te ves fenomenal. Así que sigue. Te queremos, eres un ejemplo", "Adamari, eres una mujer muy fuerte, te admiro un mundo", expresaron algunos internautas.