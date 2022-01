Adamari aprovechó para mandar un mensaje de feliz cumpleaños a su ex suegra, la mamá de Toni Costa, quien recientemente estuvo cumpliendo años. La puertorriqueña no dudó ni un segundo en mandarle unas cálidas felicitaciones acompañadas de una serie de fotografías.

Y es que, para nada es lo que otros pensaban, que al ser ex pareja de Toni, se llevaría mal con la mamá de él, pues ambas mantienen una grata y sana relación, en donde Adamari le demuestra el aprecio que le tiene tanto ella como sus hijas, ¡entérate de lo que le dijo!

Adamari López ex suegra. La guapísima presentadora puertorriqueña, Adamari López dio mucho de qué hablar hace unos días cuando mediante su cuenta de Instagram, le mandó un mensaje a la mamá de Toni Costa, su ex suegra. Los seguidores se impactaron al ver la relación que llevan ambas.

Según cuenta People, hubo una ocasión en donde la madre de Toni Costa salió en defensa de Adamari. En una fotografía que publicaron sobre la actriz, la comenzaron a criticar por su estatura, inmediatamente su ex suegra salió en defensa con el siguiente comentario: “La esencia buena está en frascos pequeños. ¡Qué falta de respeto y más una mujer a otra!”.

“Adamari está tan flaca, después de que se operó, se le está brotando todo”, “Te vez muy linda delgada, pero ya no bajes mas por favor, un abrazo”, “Dios, no mas adelgazar, acuerda te ya vas para 51”, “Ya aburres con tanto de esos temas.”, “Ya di el nombre de tu cirujano”, entre otros.

A la puertorriqueña le siguen lloviendo cientos de críticas cada que publica algo nuevo en su Instagram con respecto al plan alimenticio que siguió para bajar de peso. Y es que muchos de los seguidores no creen que realmente haya perdido libras naturalmente, si no que se sometió a algún tipo de ‘arreglito’ para hacerse ver más delgada. Estos son algunos de los comentarios:

“Esa debe ser siempre tu actitud Adamari … la actitud de una triunfadora, e ignorar los comentarios de odio”, “Cuántas libras has bajado, te ves súper linda. Pero lo más importante es que te ves feliz”, “Estoy empezando a cuidarme y espero lograrlo como tu. Estas súper bella”.

Durante el certamen de belleza de Miss Universo 2021, Adamari López estuvo como parte del jurado, mientras que la tapatía Jacky Bracamontes conducía el certamen, sin embargo algunos usuarios mal intencionados no dudaron en expresar su molestia en contra de Ada, a quien no bajaron de presumida.

No se va a olvidar en un tiempo el escándalo que vivió Adamari López en el certamen Miss Universo 2021 en el cual, fue partícipe como juez del evento, en donde la puertorriqueña habló sobre la participación de Miss Paraguay. Esto, hizo enfurecer a miles de usuarios quienes la criticaron por llamándola “envidiosa”.

Adamari López ex suegra: Le piden que ya no siga bajando de peso

A la guapa puertorriqueña, miles de sus seguidores le están pidiendo que deje de bajar de peso, pues en cada nueva publicación que se hace, según comentan los usuarios, la logran ver más delgada, por lo cual no han dudado en publicar comentarios con respecto a su pérdida de peso, como los de a continuación:

“Amiga, te vas a desaparecer, ¡Ya no bajes más! Estás bella!”, “Alguien que le diga que ya pare por favor”, “I’m sorry esta ya necesita ayuda con un psicólogo”, “Necesita un poco más de carnita no se ve saludable así de flaca”, “Me encantaría verme y sentirme como tú”. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.