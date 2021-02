Adamari López Toni Costa boda. ¿Ya se casaron?, sale a la luz una imagen que sorprendió a muchos, y es que se aprecia a la conductora de “Un Nuevo Día”, Adamari López, besándose con su pareja, Toni Costa ¿en el altar?.

Luego de los rumores de la supuesta separación tanto de la presentadora y el bailarín y que su relación no iba por buen camino, con esta publicación han callado muchas bocas.

Fue en la cuenta de Instagram de Chica Picosa 2, quienes compartieron la foto de la pareja y la supuesta boda que realizaron el pasado fin de semana, quienes hasta el momento no se ha dicho nada.

En la foto se aprecia a la puertorriqueña luciendo un elegante vestido largo brilloso, besando a su pareja sentimental, mientras porta un traje en color negro, al fondo se ven varios ramos de flores que adornan el lugar donde se encuentran.

“Ya se casaron?, al parecer este pasado fin de semana, Adamari López, Toni Costa, ¡viva el amor!, hermosa pareja”, con esta frase se acompañó la publicación que compartieron en las redes sociales, que sin duda fue una noticia inesperada.

DESMIENTEN RUMORES

Anteriormente la pareja había aparecido para la revista Hola en una entrevista donde confirmaron el amor que se tienen ambos, incluso hablaron sobre los rumores de su separación y Toni Costa dijo que la pandemia les había hecho suspender su boda.

“Pienso que a veces mucha gente comenta sobre nuestra vida sin siquiera saber o conocernos. Uno nunca se acostumbra a que la gente comente cuando no tienen ni idea de lo que pasa entre nosotros. En estos últimos días se había comentado, quizás porque no nos vieron juntos en alguna actividad, que teníamos alguna crisis en pareja.”, dijo la puertorriqueña.

Además agregó: “Nada más lejos de la realidad, por lo menos en esta ocasión porque pasaban otras cosas. A mí me cuesta contestar y no soy de las que da pie a seguir con comentarios. Nosotros tenemos nuestra vida, nuestra realidad. Nosotros sabemos nuestros buenos momentos y nuestros malos momentos y muchas veces no tienen nada que ver con lo que la gente comenta en la prensa. Lo que sí sé es que yo, ante comentarios así, no comento. A Toni, le cuesta quedarse callado”.

