Admiradores de Un Nuevo Día se llevan una grata sorpresa

El actor y conductor mexicano Ernesto Laguardia llega al programa matutino

No todo salió como se esperaba, ya que todos preguntaron por Adamari López

¿Se viene otro despido? Los seguidores de Un Nuevo Día se llevaron una grata sorpresa al ver al actor y conductor mexicano Ernesto Laguardia en el programa matutino, pero de inmediato preguntaron por la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López.

Cabe recordar que Ernesto Laguardia y Adamari López coincidieron en Amigas y Rivales, telenovela mexicana producida por Emilio Larrosa en el 2001.

Mientras la boricua fue una de las protagonistas, Ernesto Laguardia se interpretó a sí mismo en una participación especial.

Los fans de Un Nuevo Día se imaginaron lo peor luego de que en la cuenta oficial de Instagram del programa se compartió una foto que dice lo siguiente: “Nuestra Chiquibaby rodeada de puros galanes, Jorge Bernal y Ernesto Laguardia”.

Con más de mil likes hasta el momento, esta publicación destacó por los fuertes reclamos de los usuarios por la ausencia de Adamari López.

“¿Qué pasó con Ada?”, “Nos falta Adamari, ¿dónde está ella? Tiene su ángel”, “Eso digo yo, ¿qué pasó con Adamari? Oh, Dios mío”, “¿Y Adamari López? No me digan que la sacaron”.

Desde mayo pasado, se han hecho una serie de cambios en Un Nuevo Día, los cuales comenzaron con las salidas de Héctor Sandarti, Erika Csiszer, Rashel Díaz y Chef James, y ahora que Adamari López estuvo ausente y Ernesto Laguardia estuvo como conductor invitado, muchos temen lo peor.

“Ya no hay gente en Un Nuevo Día, wow, al rato lo van a quitar, ya no hay nadie, que pena”, “Hoy me dio gusto ver a Ernesto Laguardia, ojalá se quedara”, “Amo a Ernesto, contrátenlo para verlo siempre”, “Es verdad, ya no saben a quien traer, el programa está de mal en peor”.

¿Y qué dijo Ernesto Laguardia de su participación en Un Nuevo Día? En la página siguiente lo sabrás…