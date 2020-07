Ernesto Laguardia sorprende a sus seguidores en Instagram

El actor mexicano expone una foto de Adamari López que nadie esperaba

“La cag… es como 1/3 de la versión actual”, expresaron usuarios sobre la actriz y conductora puertorriqueña

¡Vaya sorpresa! El actor mexicano Ernesto Laguardia expone una foto de Adamari López que nadie esperaba y que provocó reacciones de todo tipo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, y que se encargó de repostear People en Español en sus redes sociales, Ernesto Laguardia compartió esta foto del recuerdo junto a la boricua Adamari López.

“Vean lo que me mandó un fan queda perfecto para el #tbt de hoy. Que gusto me da recibir fotos que hace años no veía. Con la hermosa @adamarilopez #ernestolaguardia”, escribió el actor mexicano, quien abraza tiernamente a Adamari López, la cual luce una enorme sonrisa.

Cabe recordar que ambos coincidieron en Amigas y rivales, telenovela mexicana producida por Emilio Larrosa en el 2001, donde Adamari López fue una de las protagonistas, mientras que Ernesto Laguardia se interpretó a sí mismo en una participación especial.

De inmediato, los seguidores de esta cuenta no dejaron pasar mucho tiempo para expresar sus puntos de vista: “La Ada cuando era flaca, esta foto más que tbt (“Throwback thursday” o “jueves de volver al pasado”), es lo que jamás volverá a ser”, “Como han pasado los años, como dice la canción”, “Hermosa como siempre Adamari”, “Que belleza de foto”, “Ada bella”, “Dos hermosos por dentro y por fuera”, “Excelente foto. Bendiciones a los dos, buenísimos actores”.

A pesar de que tanto Ernesto Laguardia como Adamari López transmiten buena vibra en esta sorpresiva imagen del recuerdo, no faltó quien se le fuera con todo a la actriz y conductora puertorriqueña, quien ha sido duramente criticada por su aparciencia física actual: “”La cag… es como 1/3 de la versión actual”.

“Hermosa y talentosa”, “Que bella foto”, “Totalmente otras personas. Como cambia el tiempo los años. Juventud. Lindos”, “Adamari bonita desde chiquita”, “Que linda foto”, “Que bellos se veían, eran novios”, “Ada siempre brilló con luz propia”, “Ellos son de la época de oro de la televisión y dos buenos actores”, “Siguen igual de guapos”, “Preciosa foto, juventud divino tesoro”, “Tan bella @adamarilopez”, se puede leer en más comentarios.

Una internauta no dejó escapar la oportunidad para expresarse de la siguiente manera, y más después de los rumores que han surgido de la posible salida de Adamari López del programa Un Nuevo Día: “Extrañamos a Adamari López en Un Nuevo Día, ¿dónde está? Es la mejor conductora de ese programa, mejor saquen a La Chiquibaby, que nada tiene que hacer ahí, si ni tiene nada de carisma.

Con más de 7 mil likes en la cuenta oficial de Instagram de Ernesto Laguardia, esta publicación también provocó muchas reacciones, aunque la que más llamó la atención fue la de la actriz y conductora puertorriqueña, quien dijo: “Que hermoso recuerdo mi querido @ernestolaguardiaofial. Te quiero mucho”.