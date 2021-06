A través de las redes sociales del programa Hoy Día, donde la boricua es una de las conductoras, se mostró un video que la fecha tiene más de 100 mil reproducciones dondese ve cuando lleva a su pequeña hija a una clase de equitación, aunque no todo salió como esperaba.

¿Le roba mérito? A poco más de una semana que se confirmara la separación de Adamari López y Toni Costa, ahora le dicen a la actriz y conductora puertorriqueña que las clases de equitación de Alaïa eran de su ex pareja: “No es justo que el mérito se lo lleve mamá”.

“Estoy tan feliz cuando monto a ‘Rumbera’ porque es una de mis favoritas. Cuando la conocí. y monté poco a poco, cuando siento que estoy en una competencia, entonces me da libertad y felicidad”, expresó la pequeña, quien no se imaginó el revuelo que causaría.

“Yo creo que la conexión entre Alaïa y yo es especial, aunque en la película la mamá de Lucky no haya podido conocerla o compartir tanto con ella, seguramente deseó tanto como yo desee tener un hijo y que me llegara esa bendición”.

Se le van con todo a Adamari López

Usuarios no dejaron pasar mucho tiempo para expresarse de la siguiente manera luego de ver este video: “El mérito se lo lleva mami, ahora, no es justo porque verdaderamente quien se dedica a llevar a todas sus clases es su papá, no es justo que el mérito se lo lleve mamá cuando ambos son los que se dedican a la niña y más papá, mientras mami trabaja. Ahora, como están separados, todo se lo lleva mamá, qué triste”.

Otras personas reaccionaron así a este comentario: “Y a la escuela y a todas partes. ¿Ahora sí tiene tiempo para su hija?”, “Él fue y es un papá súper, súper dedicado a su niña”, “Ella lo mantenía a él, ¿y cuál es el problema?”, “Papá siempre la lleva a todos lados y la mamá solo para hacer sus comerciales de cosas y los fines de semana”.