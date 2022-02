“Balenciaga, Gucci, Prada”, se escucha gritar a Adamari López señalando el atuendo de uno de sus colegas de Hoy Día quien va vestido con un traje azul marino y está preocupado por el micrófono, por lo que no alcanza a escuchar la broma de la boricua, quien acto seguido no esperaba ser ‘traicionada’ por su sexy atuendo.

Al estar bailando bromeando con su compañero de Hoy Día, Adamari López suelta la carcajada para sentarse en el sillón y no percatarse que la estaban grabando en el Instagram del matutino y en un movimiento levanta su pierna izquierda para dejar ver su ropa interior, lo que sin duda no pasó desapercibido por sus fanáticos.

¿Se pasa de sexy? Adamari López causa sensación en Hoy Día

Otra escena emblemática de esta emisión fue ver a la boricua bailando el tema de ‘Dancing Queen’, mientras Chiquibaby hacía lo propio y todas las miradas se posaban en la sensualidad de Adamari López y la gente en los comentarios no paró de echarle porras a la chaparrita ojiazul:

“Buenísimos esos temas”, “Me encanta ese vestido”, “Un abrazo grande para los dos”, “Ay no Ada todo el calzón enseña”, “Y no dicen que Adamari ya no va estar en Hoy Dia? Es cierto o no. Que la habían despedido”, “Qué clase de relajo y con cuánta pasión canta”, “Adamari tiene un fogarate que hasta la ropa interior ya está enseñando hace falta Toni si… chacha!”, señalaron varias personas.