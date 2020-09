Ocurre lo inesperado en el programa Un Nuevo Día

Adamari López se vuelve a ensanchar con un vestido que la hace ver caderona

La boricua baila junto a La Chiquibaby y Celinés Toribio

Parece que el intenso entrenamiento que ha realizado durante varios meses no ha rendido los frutos esperados, ya que la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López se vuelve a ensanchar con vestido que la hace ver caderona mientras baila junto a La Chiquibaby y Celinés Toribio en Un Nuevo Día.

A través de las redes sociales del programa, se puede ver un video en el que la boricua, quien luce un vestido en color azul que la hace ver caderona, baila junto a sus compañeras La Chiquibaby y Celinés Toribio una vistosa coreografía por unos cuantos segundos.

Después de las salidas de Héctor Sandarti y Rashel Díaz de Un Nuevo Día, sin contar a Erika Csiszer y el Chef James, el programa se ha visto en la necesidad de hacer algunos cambios.

Lo anterior con el objetivo de mantener a sus seguidores, quienes aprovechan cualquier oportunidad para expresar sus puntos de vista.

“Siempre hay tiempo para pasarlo bien en @unnuevodia”, se puede leer en la cuenta de Instagram del programa, lo cual provocó reacciones de todo tipo.

“Ese programa se vino abajo”, “Ya no sirve (Un Nuevo Día)”, “Hace falta Rashel”, “Mmm, no, hoy si que se arruinó el programa”, “No entiendo nada, traen a otra y despiden a Rashel, no hay quien entienda este mundo”.

Por su parte, una admiradora se le fue con todo a Un Nuevo Día después de haber visto este video en el que Adamari López se vuelve a ensanchar con un vestido que la hace ver caderona: “Ese programa ya no tiene chispa, jamás entendí como ustedes salieron de Héctor Sandarti, deben de recontratarlo, no sé, pero piénsenlo”.

Estos serían apenas los primeros reclamos que recibirían en Un Nuevo Día en sus redes sociales. Sigue leyendo a continuación.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ