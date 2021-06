“La estamos celebrando el día de hoy y estamos todos felices por la llegada de este bebé que llega en un mes y medio. Ella que me ha cuidado a Alaïa y que me la ha consentido tanto, ahora nos toca a nosotros consentirla a ella”, comentó la chaparrita.

A la pregunta del periodista, Toni Costa contestó: “Habrá qué preguntarle a ella, ¿verdad? Habrá que preguntarle a ella, yo no te puedo responder por ella, ¿no?”, mencionó con una sonrisa al ser cuestionado, pero después, sin piedad, el argentino le dijo “¿Te duele que te digan mantenido?”, a lo que el ex de Adamari reviró: “No, para nada, el tiempo y las demostraciones ponen a las personas y yo siempre he estado trabajando desde los quince años, pero es normal que la gente tache…”, expresó.

“Tú no vives con nosotros”

Javier Ceriani también lo confrontó de que si no eran ciertos los rumores de sus preferencias sexuales, sí habían sido verdad las especulaciones de que antes de anunciar la separación ya no vivían juntos y Adamari López supuestamente lo habría corrido de la casa, a lo que Toni Costa dijo:

“Estás muy equivocado, tú no vives con nosotros en nuestra casa para saber si eso ocurrió o no, estás muy equivocado, estás loco, ¿por qué tengo yo que dejar de seguir a Adamari, a mi pareja y ella a mi, eso es absurdo, es de niños… la he sacado de mi perfil, puedo cambiar de foto las veces que yo quiera y eso no tiene que ver a nada más, de verdad que ustedes se dedican a eso, a buscarle vuelta a la revuelta y no hay nada más…”, dijo entre risas Toni Costa. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA ENTREVISTA A TONI COSTA.