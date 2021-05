En el material de puede ver a la también actriz haciendo ejercicios para hombros, brazos, tríceps, pompa, espalda, abdomen, pecho, todo al ritmo de la canción de “Let’s Get Loud” de Jennifer López , la cual, al parecer motivó mucho a la “chaparrita consentida”. y hasta ‘concedieron’ con sus recientes divorcios . AQUÍ EL VIDEO.

Muy animada la conductora de Hoy Día subió a su cuenta oficial de Instagram un video en donde mostró a sus seguidores una de sus rutinas y hasta confesó que ya le estaba agarrando gusto al ejercitarse. El video ya acumula 190,995 Me Gusta y lo subió poco antes de anunciar su separación.

Dicha publicación se podría tomar como la respuesta de la conductora a lo dicho por el periodista Javier Ceriani en su programa de Youtube “Chisme No Like”, quien aseguró que la carismática conductora estaba haciendo ‘trampa’ en su objetivo de bajar de peso.

Tras dar ese contexto, Ceriani soltó su llamada “bomba”: “Acá viene el engaño, porque hay muchas posibilidades de que Adamari López no adelgazó con los productos de Oprah, no adelgazó con su entrenador y todo lo que hace en sus redes sociales… la bomba es que Adamari López se habría hecho una cirugía bariátrica”.

Javier Ceriani continuó su ‘exposición’, tras mostrar un video en donde Adamari habló de su experiencia con WW: “Escucharon bien, ella se está comprometiendo a esa, ella le está diciendo al público que está haciendo el tratamiento de WW de Oprah Winfrey para verse mejor, esto es gravísimo porque si no cumple, la que queda mal es Oprah y el tratamiento”.

Sus seguidores inmediatamente reaccionaron a la publicación donde se puede ver a la conductora de 50 años ejercitándose arduamente: “Ahí esta la bariátrica, que algunos dicen que te hiciste. Todo el que no hace nada por su vida, le encanta juzgar”, “Campeona!! Te ves tan regia y saludable!! Mis aplausos y gracias por inspirarnos”.

Y aunque la conductora de Hoy Día no ha hecho ninguna declaración sobre dicha información de Javier Ceriani, pareciera que su respuesta hacia esas acusaciones la dio en sus redes sociales, pues tras darse a conocer sus supuesta operación, Adamari López decidió compartir en sus redes lo que hace para bajar de peso, y de paso callar bocas.

Los comentarios de apoyo hacía Adamari continuaron, en ellos le expresaban que creían en su esfuerzo por bajar de peso y echaban por tierra los chismes que aseguran que perdió kilos por una cirugía: “En verdad no creo que se haya echo la manga gástrica”.

¿Es por Toni Acosta?

“No es fácil pero es muy válido por eso si ella se hizo bariátrica (que no lo sé) no es menos meritorio”, “Si fuera así en qué momento porque recién operada no pueden casi ni moverse y ella nunca a dejado de hacer ejercicio”, son otros de los comentarios que se pueden leer en su publicación.

“La pájara de Ceriani y la bruja feísima que trabaja con él y que son unos envidiosos están diciendo eso. Y yo la veo desde marzo del año pasado en todos los en vivo que hacía faja corriendo y haciendo cantidad de ejercicios para que ahora gente tan baja la desacrediten. No se vale. Bravo Ada”, le comentaron cuando los rumores de una separación comenzarían a crecer y antes de confirmarse.