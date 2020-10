Adamari López hace tremenda revelación

La actriz y conductora puertorriqueña recordó en entrevista cuando le pidieron que se fuera de una empresa

“Aparecer en la otra cadena te convertía automáticamente en una especie de persona non grata”, le confesó al publicista Joe Bonilla

¿Quién lo hubiera pensado? La actriz y conductora puertorriqueña Adamari López recordó en entrevista el día que le pidieron que se fuera del canal estelar de Televisa.

Fue en una charla que tuvo con el publicista Joe Bonilla, que está disponible en su canal de YouTube, que la simpática boricua hizo tremenda revelación.

En primer lugar, Joe Bonilla le agradeció a Adamari López por haberle hecho caso en su ‘locura’ de haber viajado a México para seguir con su ‘aventura’ en el mundo de la actuación.

“Yo me dejé guiar por ti, y me parece que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Yo creo que si tú no hubieses incurrido en esa locura, quizás, de ponerte como manager y tratar de brindar del talento puertorriqueño a esa cultura que te estabas integrando en México, a lo mejor muchos de nosotros no hubiésemos hecho ese ‘crossover'”, expresó la boricua.

Adamari insistió en la idea de que tal vez, sin el impulso que recibió de Joe Bonilla, el reconocimiento que tiene hoy en su carrera no hubiera sido el mismo si no se hubiera ido a México con él.

Después de compartir algunas de sus experiencias en su país natal, Joe Bonilla le preguntó a Adamari por el día en que hizo casting junto a grandes figuras de la actuación en México.

“Hice casting con Aracely Arámbula y con Irán Castillo, fueron dos de las figuras que ya estaban cotizando en México, que eran egresadas del CEA (Centro de Educación Artística de Televisa), que tenían como ese aval o esa importancia dentro de la misma empresa y que entendería yo que las iban a mirar más a ellas porque eran egresadas del CEA. A mí no me conocían”, comentó.

Cabe destacar que para el papel por el que competía la boricua era para la telenovela Pueblo chico, infierno grande, donde interpretaría a Verónica Castro en su juventud.

