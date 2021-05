Toni Costa sorprende con mensaje que comparte con motivo del Día de las Madres

Parece ser que hay problemas entre el coreógrafo español y su esposa, Adamari López

Por si fuera poco, ignoró las publicaciones que hicieron la boricua y su pequeña hija Alaïa

Aunque habían dejado en claro que todo estaba bien en su relación, el coreógrafo español Toni Costa dejó entrever que habría problemas con su esposa, la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López, luego de que compartiera un mensaje con motivo del Día de las Madres.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de un millón y medio de seguidores, Toni Costa subió una fotografía a blanco y negro en la que aparecen solamente su esposa e hija, pero si algo llamó la atención, fue su mensaje.

Toni Costa le dice a Alaïa que será una gran madre

“Alaïa, hija mía, algún día sabrás que es el amor de madre, sentirás la manera de mirar de una madre, serás una gran madre… .ya que tú eres especial y afortunada porque tienes el mejor ejemplo de madre del mundo. Feliz Día de la Madre”, escribió el reconocido bailarín.

Aunque Toni no quiso quedarse con las ganas de decirle a su esposa e hija que las ama, además de etiquetarlas, llama la atención que la conductora del programa Hoy Día no haya reaccionado a esta publicación, ni siquiera con un like. ¿Habrá problemas entre ellos?