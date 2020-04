La actriz y conductora puertorriqueña cautiva a sus admiradores

Adamari López pierde el pudor y aparece en bata de baño

Sorprende su cambio físico

Como un regalo para sus admiradores, la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López pierde el pudor y aparece en bata de baño en sus historias de Instagram. Sorprende su cambio físico y resalta su indudable belleza.

A punto de llegar a los 5 millones de seguidores en su cuenta oficial de esta red social, Adamari López comparte con sus fans algunos de sus momentos íntimos más importantes al lado de su pareja, el coreógrafo español Toni Costa, y su pequeña hija, Alaïa, aunque en esta ocasión fue diferente y sorprendió en bata de baño.

En esta imagen, que seguramente habría alcanzado miles de likes si la actriz y conductora puertorriqueña hubiera decidido compartirla en su cuenta, se puede ver a Adamari López de lo más relajada en bata de baño en color blanco y unas cómodas pantuflas con moño incluído.

La bella mujer acompañó esta publicación con la frase “Swipe up” (Desliza hacia arriba), además de incluir un código de venta (Ada) y etiquetar a @hairplusrd.

“Mi gente linda, aquí estoy consintiéndome un poquito poniéndome mi mascarilla de hair plus que me encanta de ajo y coco, me encanta porque me deja el pelo suavecito, me rellena la hebra, me deja el pelo hidratado, además, me controla la caída y me estimula el crecimiento”.

Adamari López, quien aquí pierde el pudor y se muestra en bata de baño, se emociona para decir lo siguienre: “Y lo mejor de todo, es que les conseguí 10 por ciento de descuento con el código Ada si entran a hairplususa.com, así que hagan ‘swipe up’, ahí pueden conseguir además el acondicionador, el shampoo y todos los productos, no se lo pierdan que son buenísimos”.

La actriz y conductora se despide de sus fans invitándolos nuevamente a que hagan “swipe up”.

Pero por más que los seguidores de Adamari López quisieron ver más que una bata de baño, se quedaron con las ganas, ya que después de esta historia, subió otra en la que se observa un fragmento de la telenovela “La charca”, de 1992, en donde ella participó con el personaje de Silvina.

A pesar de solo ser unos cuantos segundos, en este video se puede ver a una Adamari muy joven y con su singular belleza: “Un clásico de Puerto Rico”, fue lo que posteó.

También, la actriz y conductora puertorriqueña, quien estuvo casada con el cantante Luis Fonsi, aprovechó para invitar a sus seguidores a un En vivo donde cocinará acompañada de su hija, Alaia, y el chef Mauricio García.

Por último, Adamari López compartió una fotografía desde el foro del programa Un nuevo día, del que es conductora, para desearles a sus fans “Que tengan un viernes lindo y lleno de sonrisas”.

Con una blusa blanca y jeans azules pegaditos, sorprende cada día más el cambio físico que está experimentando Adamari López y que le ha traído un gran número de elogios.