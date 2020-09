La conductora de Un nuevo Día descubre algo desagradable en su casa

Explica qué tuvo que hacer para deshacerse de eso indeseable

Durante tiempo vivió con eso sin darse cuenta

La conductora de Un Nuevo Día, de Telemundo y esposa de Toni Costa, Adamari López, encuentra algo desagradable en su casa y contrata a una empresa para que se deshaga del indeseable moho.

Todo esto lo informó a través de su cuenta de Facebook en la que incluso recomendó a las personas que le ayudaron a acabar con este problema.

No sin antes, la también actriz y expareja del cantante Luis Fonsi, de sorprenderse por esta situación que vivió dentro de su hogar y explicó con el siguiente mensaje.

“Les traigo la solución para eliminar algo no muy agradable en sus casas. A mi me pasó, pero jdrestorationsproperty nos ayudó y además me di cuenta que solo los profesionales pueden resolver este tipo de problemas”.

Entonces en el video explicó: “Encontrarme para mí esa pared fue desastroso, la verdad que yo no esperaba, yo había visto esas mosquitas que salían volando del baño y entendía que era humedad, y eso me decían, pero yo decía ‘no puede ser que sea tan recurrente'”.

Luego relató: “Cuando ustedes vinieron para hacerme la inspección de la casa por lo del Covid-19 y después me vinieron con el resultado de que lo que tenía era moho detrás de esa pared, creo que se me cayó el mundo, ¿Es algo normal que haya moho en las casas?”.

“Bueno ustedes saben que para mí el problema del moho era algo muy preocupante que tenía tanto en el baño del cuarto principal como en el cuarto que compartía Alaïa y tenía la preocupación de si eso nos podía afectar en la salud y además si eso se podía seguir regando en la casa”.

Y finalizó: “Afortunadamente pude encontrar esa solución a esa preocupación que tenía y al problema real que tenía en la casa del moho, ya no tengo nada, el trabajo quedó espectacular, en cinco días estaba todo terminado, me encantó que ellos sellaron todo muy bien cada una de las partes que estaban trabajando así que no se contaminaba ninguna otra área”.

