Adamari López decidió cambiarse el vestido en los premios Billboard por otro más atrevido

La boricua está orgullosa de su cuerpo y así lo demostró

Lo controversial surgió porque Adamari López casi dejó destapados sus atributos Los premios Billboard a la música latina se realizaron con mucho glamour la noche del jueves 23 de septiembre y una de las conductoras invitadas fue Adamari López quien con un vestido provocativo desató la controversia por destapar sus piernas, pero no obstante se cambió por otro en el que ‘casi se le sale todo’. Relacionado Ordenan recall de ensaladas listas para comer por error en etiquetado Horacio García Rojas habla de su nueva pelicula “Cry Macho” dirigida por Clint Eastwood ¡Fallece una gran leyenda! Se da a conocer la muerte de Roberto Roena, reconocido artista de la salsa La boricua está más segura que nunca sobre su cuerpo y por eso no duda en ponerse atuendos cada vez más atrevidos donde luzca su trabajo por los entrenamientos a los que se somete, además de la alimentación, producto de su ‘decisión de cambio de hábitos’ para lograr su meta de perder las libras que tanto la aquejaban. Adamari López con vestido provoca sensación en los premios Billboard Mientras primero decidió ponerse un vestido de corte de sirena color morado con brillos y su pierna izquierda sobresaliendo del mismo, nadie esperaba que la boricua quien ahora también porta extensiones para que su cabello luzca más largo y lacio, iba a sorprender cambiándose el atuendo. Entrada la noche de los premios Billboard, Adamari López conmocionó a más de uno al dejar sus atributos frontales casi expuestos, pues apareció despechugada con un vestido más corto que demostraba que ya tiene el cuerpo tonificado digno de ese tipo de atuendos.

El vestido de Adamari López despechugada en los premios Billboard ¿Cuál le favorecía más? El segundo vestido que Adamari López presumió fue uno muy corto en tonos metálicos amarillo, azul y plata que acentuaba su figura y decidió lucir con su cabello recogido, aretes, pulsera y anillos que hacían juego con el mismo, que sin duda le trajo muchos piropos. ¿Se quitó 20 años de encima? A sus 50 años, la ex de Toni Costa se paseó por los premios Billboard totalmente despechugada y con la seguridad suficiente de que el trabajo de los entrenamientos y la alimentación están a su favor y la gente no dudó en comentar el atuendo de Adamari López.

Adamari López se lució en premios Billboard; sus ‘pechugas’ causan sensación Las fotografías de Adamari López fueron compartidas por la propia artista en su cuenta de Instagram, así como en el sitio del programa que conduce ‘Hoy Día’, en donde la gente no dejó de opinar: “El vestido está lindo pero ella exageró con los globos”, “Si fue donde tuvo el cáncer y con mas razón quizás menos escote”, “Exactamente pienso igual, tiene los senos en la garganta”. Pero la gente escandalizada por los atributos de Adamari López en premios Billboard siguió comentando: “Sus globos a punto de reventar”, “Que no caiga en la vulgaridad”, “Si quisiera enseñar hazlo con discreción parece que el vestido quedará muy estrecho”, “Esos implantes se van a reventar”, “Ya empezó a enseñar para buscar marido”, “Demasiado de apretado ya no sabe como llamar la atención”, comentaron.

¿Cuál vestido exhibió mejor el cuerpo de Adamari López en premios Billboard? Aunque el maquillaje, el cuerpo y el vestido corto de Adamari López estaba en su punto, la gente prefirió el estilo de sirena puesto que el atuendo escandaloso se le veía ‘exagerado’: “Esta bonito pero hay algo en los pecho que no le favorece”, “Me gustó más el primero, pero igual es hermosa”, “Adamari es una mujer bonita,no tiene que exagerar en su vestuario enseñando demás o verse más joven. Ella ha tenido buen gusto para su vestimenta, en mi opinión no me gustó ninguno. Entiendo que debe reflexionar cual es la verdadera imagen que quiere proyectar”. Y las críticas fueron subiendo de tono: “Cual es el punto de que los globos mamarios te lleguen a cuello?”, “No me gusto ella es bella pero muyyy exagerada”, “Esos implantes como que van a explotar, y el escote se verdad bien vulgar”, “No debería ponerse ese escote. No se ve nada elegante”.

La nueva imagen de la boricua en Premios Billboard fue muy criticada “A base de postizo, cualquiera”. Tal parece que haberse separado del coreógrafo y bailarín español Toni Costa le resultó de maravilla a la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López, quien ahora impactó con nuevo look en el programa Así se baila de Telemundo, aunque no se salvó de las críticas. A través de sus redes sociales, donde cuenta con cerca de 6 millones de seguidores, la simpática chaparrita subió una serie de imágenes en las que simplemente luce espectacular, además de que en sus historias mostró parte del proceso de esta ‘transformación’.

Famosas halagan a Adamari López En reciente entrevista para People en español con motivo de sus 50 años de vida, y el 50 aniversario de Disney World, Adamari López confesó que ya ha perdido hasta el momento más de 20 libras, pero aún le falta adelgazar 10 más. No pasó mucho tiempo para que varias famosas reaccionaran a esta publicación, incluso algunas ‘rivales’ de Univisión, como Michelle Galván, conductora de Primer Impacto, quien se limitó a decir: “Wow”, mientras que la modelo y presentadora de El Gordo y La Flaca, Clarissa Molina, compartió varios emojis.

No se salva de las críticas Las redes sociales de People en español también retomó una de estas imágenes de Adamari López, quien se desempeña como juez en el programa Así se baila de Telemundo, y aunque luce guapísima con nuevo look, no se salvó de las críticas. “Mucho maquillaje y ese pelo no le sienta”, “Fue demasiado maquillaje, su rostro no se veía igual y esas extensiones a mi parecer tampoco iban con ella”, “Mucho maquillaje”, “De cara y pelo no se parece”, “A base de postizo, cualquiera”, “Es más bella sin tanto maquillaje” (Archivado como: Adamari López impacta con nuevo look en Así se baila).

Le dicen a Adamari López “que se lave la cara y se quite las extensiones” Aunque muchas personas se desvivieron en elogios para Adamari López por su cambio de look, otras personas se le fueron con todo: “Que se lave la cara y se quite las extensiones, pestañas y tacones altos y veremos a la verdadera Adamari. No creo en la superficialidad del ser humano por muy figura publica qué sea”. Por su parte, otra persona preguntó que cómo se vería la ex de Toni Costa sin tanto filtro, mientras que alguien más se expresó de la siguiente manera: “Ella misma se encontró y por eso es feliz”, como una manera de apoyarla en su separación.

“¿Qué le hicieron a Ada?” Los comentarios parecían no tener fin, pues mientras unos felicitaban a Adamari López por su nuevo look, otros no quedaron muy contentos: “¿Qué pasó, qué le hicieron a Ada? Esas extensiones la hacen verse viejan por Dios, ¿cómo ella se dejó y el maquillaje? Ay no, horrible”. “Le quitan lo bello, lo natural y la convierten en una fantasía de la que después puede crear problemas personales para ella misma. ¿Cómo encontrarse un amor sincero que después no quiera lo sencilla que ella puede ser?”, “Muy falsa, parece otra persona”, “Horrible, no se veía bien”, se puede leer en más comentarios.