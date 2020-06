Adamari López ‘desaparece’ de Un Nuevo Día

Desde hace unos días, existen fuertes rumores de su salida del programa

La actriz y conductora puertorriqueña ha estado un poco alejada de sus redes sociales

¿Qué está pasando? Sin que se dé una explicación a la fecha, la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López ‘desaparece’ de Un Nuevo Día y crecen los rumores de su salida del programa.

Si esto ocurriera, Adamari López se uniría a Héctor Sandarti y Erika Csiszer, quienes fueron despedidos de Un Nuevo Día. En el caso de Héctor Sandarti, el conductor guatemalteco confirmó a través de sus redes sociales que regresará a trabajar a Televisa, mientras que Erika Csiszer mandó un emotivo mensaje de agradecimiento en su cuenta oficial de Instagram.

Luego de que en la cuenta de Instagram del programa matutino se compartiera un video corto en el que únicamente aparecen Rashel Díaz y La Chiquibaby, los rumores de que la siguiente ‘sacrificada’ será Adamari López crecen aún más.

Con más de 14 mil reproducciones hasta el momento, en esta publicación, las conductoras de Un Nuevo Día dicen: “No es lo que dices, sino cómo lo dices, conoce las frases que pudieran sonar ofensivas o racistas, y te ayudaremos para que logres que tu dinero llegue hasta fin de mes, aprende a teñir tus cejas en casa y lucir como una estrella“.

Y cuando se pensaría que los usuarios se enfocarían en el contenido del video, una persona no aguantó más y preguntó: “¿Dónde está Adamari? Hace falta, espero no la saquen”, recibiendo como respuesta lo siguiente de parte de otros internautas:

“Se dice que Adamari y Rashel tuvieron una pelea y que Rashel la ofendió. Yo le mandé un video a Rashel donde dice todo lo que te estoy diciendo”, “Según son buenas amigas y Rashel que es cristiana y se da golpes de pecho dando conferencia donde hay que perdonar y no hacer mal al prójimo”,

Otros usuarios no se guardaron nada en sus comentarios: “Cómo ha bajado la programación, ahora van a regalar dinero”, “Las tres (Rashel Díaz, La Chiquibaby y Adamari López) no sirven… ni juntas no dan alegría… no atraen en lo más mínimo, no dan ganas de verlas”, “¿Qué dijeron momias? No se les entiende”, “Programita aburrido”, “Son aburridas, lo siento”.

Por su parte, otra seguidora de Un Nuevo Día no pudo evitar la misma pregunta sobre el paradero de la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López: “Buenos días, ¿dónde está Adamari?”.

Alguien más se expresó de la siguiente manera, mostrando su inconformidad con lo que ha pasado en el programa matutino: “Estoy muy desconcertada con Un Nuevo Día, ¿qué está pasando? Sacando personas con gran talento. Entiendo y espero que pierdan mucha audiencia, quizás así esos jefes se arrepienten de tan malas decisiones”.

Para finalizar, una usuaria comentó lo siguiente: “¿Dónde está Adamari? Hay rumor que van a sacarla del programa, no lo puedo creer, ¿hasta dónde van a llegar?”.