Y por si fuera poco, ¿le envía una ‘indirecta’ a Toni Costa?, mientras avanzaba la sesión y presentaba al sexy maestro de yoga quien estaba sin camisa, resaltó que las posturas servirían para aumentar la paciencia con la pareja: “La paciencia me gusta porque a veces entre las parejas no siempre hay y el poder comunicarse mejor de esta manera hace que entonces uno tenga una mejor relación”, comentó y ¿lo dice por experiencia?

En el video de ‘Hoy Día’, se puede ver a Adamari López muy contenta de estar junto al maestro de yoga en pareja y brindar unas posturas para tener mejor comunicación con el compañero de vida, pero ¿estuvo de coqueta con el profesor Zarid Urbina?: “Zarid me encanta que vengas y que me ayudes a practicar la confianza que puedo tener en mi misma”.

Relación de pareja… ¿Adamari López coquetea?

Hablando del yoga en pareja, la conductora soltó varias palabras que pudieran dejar claro que si bien no tiene nada con Zarid Urbina, sí estaría abierta a la posibilidad de encontrar un nuevo amor, pese a que hace meses manejó que la separación con Toni Costa era meramente temporal:

“Estas posturas nos ayudan con nuestra pareja para tener mejor conexión pero también para poder disfrutar más de lo que hacemos en pareja ya sea con un amigo o con una pareja sentimental… por ejemplo tú y yo no tenemos ningún vínculo que no sea venir aquí y hacer las posturas y creo que me siento tan en confianza que me gustaría hacer una de las que hicimos ahorita, que era como una estrella”, expresó la conductora de ‘Hoy Día’.