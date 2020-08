Adamari López aparece en pantalla y luce más flaca y delgada que nunca

La conductora de Un Nuevo Día muestra los resultados de sus rutinas de ejercicio

Con esto le da una ‘lección’ a su ex pareja Luis Fonsi y su novia Agueda López

Adamari López, esposa de Toni Costa y la conductora consentida de los televidentes de Un Nuevo Día, está que arde, desde hace días a la fecha ha publicado en sus redes sociales el avance que tiene en sus rutinas de ejercicio y hoy lo demuestra con una tremenda figura que presumió a la gente en la que luce más delgada y flaca que nunca y con esto le da una lección a su expareja, Luis Fonsi y a su esposa Águeda López.

La asombrosa imagen de su cuerpo la mostró la cuenta de Facebook del programa junto al siguiente mensaje: “¡Buenos días familia hermosa! Te desea nuestra @adamarilopez con todo su cariño. #UnNuevoDia”.

La chaparrita puertorriqueña sorprendió a propios y extraños, ya que tras unas mini vacaciones regresó con más presencia a las cámaras y con un evidente menor peso.

Imagen tomada de Instagram @adamarilopez

Esto provocó el orgullo y la alegría de sus seguidores, que sin dudarlo le expresaron sus sentimientos a través de mensajes en la red social.

La publicación de la fotografía causó la reacción de me gusta, me importa y me encanta de más de 5 mil personas del público, así como más de 450 comentarios.

