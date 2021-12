Adamari López sigue dando de qué hablar

Ahora, la actriz y conductora puertorriqueña se deja ver con hombre desde la playa

“Tú disfruta la vida mientras la gente se muere de envidia”, le dicen admiradores a la presentadora de Hoy Día Luego de que fuera acusada de prepotente y grosera al no tratar de la mejor manera a uno de los invitados a Miss Universo, donde participó como miembro del jurado, la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López se deja ver con hombre desde la playa. ¿Quién será? Fue en una de sus más recientes publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, donde está cerca de llegar a los 7 millones de seguidores, que la presentadora del programa Hoy Día de Telemundo compartió una serie de imágenes, pero una en particular llamó mucho la atención de los usuarios. Adamari López vuelve a las andadas Cuando daba la impresión que había dejado atrás la costumbre de mandar indirectas a través de sus redes sociales, Adamari López volvió a las andadas y subió un video de apenas unos cuantos segundos con la frase: “Cuando el karma hace de las suyas”. La boricua no dijo nada más. “Sabes que fue Paraguay!!! Y el karma te llegará”, “Y sí, tú mereces todo lo bueno del mundo, eres increíble. Justicia divina”, “Parece que le ha dolido muchísimo lo de Olga Tañón”, “Culebra, ¿a quién le andas echando indirectas? Ahora son tremendas las chaparras”, “Esos 50 han llegado duro”, se puede leer en algunos comentarios. ¿Para quién será la indirecta? (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

‘Presume’ sus vacaciones en Israel “Aquí les comparto algunas fotos de mi viaje a Israel… visité el Mar Muerto y Jerusalem, lugares muy especiales para mí y hasta me subí por primera vez en un camello”, escribió la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López para acompañar la serie de imágenes que subió recientemente. Y como si se tratara de darle la mejor de las bienvenidas a sus seguidores, la ex de Toni Costa, de quien se separó en los últimos días de mayo pasado, se dejó ver en traje de baño presumiendo sus atributos, sin imaginar la lluvia de halagos que le harían llegar sus admiradores.

Duelo de bellezas entre Adamari López y Jacky Bracamontes Por muchos es sabido la excelente relación de amistad que tienen Adamari López y jacky Bracamontes, quienes coincidieron hace apenas unas semanas en el programa de televisión Así se baila, y ahora, con motivo de su visita a Israel, no dejaron pasar la oportunidad para tomarse varias fotos juntas. Y aunque a la mayoría de sus seguidores les dio mucho gusto, otros se le fueron con todo por otras fotos que subió: “Pobres animales. Maltrato animal”, “Y pensar que yo te admiraba tanto, me decepcionas Adamari”, “Con razón te dejó Luis Fonsi”, “Eso no da la felicidad”, “Propongo a todos los paraguayos que dejemos de seguir a esta bocachanclas”.

¿Qué hizo Adamari López que provocó el enojo de los paraguayos? Si algo llamó la atención en esta serie de imágenes, además de la foto en la que se deja ver con un hombre desde la playa, es que Adamari López recibió insultos de personas que se decían ser originarias de Paraguay, ¿pero qué fue lo que pasó? Según internautas, la boricua hizo un comentario sobre Nadia Ferreira, representante de ese país, que luego borró donde decía que no había ganado porque no lucía natural. No pasó mucho tiempo para que la simpática chaparrita aclarara las cosas: “Yo no le he hecho en ningún momento ningún mal comentario, ni a ella ni a ninguna de las concursantes. Me sorprende mucho la persona que empezó este comentario, vi también que dijo como que había hablado de más, a lo mejor el acaloramiento del momento le hizo decir cosas que no habían pasado”.

¿Quién es el hombre que aparece con Adamari López en la playa? Desde la playa, Adamari López aparece muy bien acompañada por un hombre que luce en traje de baño y sin playera con una mascarilla de barro en su rostro, lo cual no es impedimento para que le dé un tierno beso en la mejilla. Y aunque cuesta un poco trabajo descubrir quien es, se trata de Cristian de la Fuente. El actor y modelo chileno, nacionalizado estadounidense, fue uno de los conductores de Telemundo que se dieron cita en la edición número 70 del certamen Miss Universo, que en esta ocasión se llevó a cabo con gran éxito el pasado domingo en el Universe Arena de Eliat, en Israel. ¿Habrá algo más entre Cristian y Adamari? ¿Ya olvidó a Toni Costa?

Preguntan a Adamari López su postura tras la nueva novia de Toni Costa El pasado fin de semana, Adamari López fue juez de Miss Universo, y regia e imponente no se dejó amedrentar por la belleza de las concursantes y vistió un atuendo pegado de noche con pedrería y transparencias para demostrar que su cuerpo está en su mejor punto a sus 50 años de edad y cada vez más delgada y tonificada. Sin embargo, no todo fue ‘amable’ para la boricua, pues fue duramente criticada por supuestamente ‘hacerle el feo’ a la concursante de Paraguay que quedó en segundo lugar, mientras se coronaba Miss India como Miss Universo, además de que vivió el momento que nadie esperaba: un reportero la cuestionó sobre la nueva novia de Toni Costa, padre de su hija Alaïa.

Adamari López opina sobre la relación de Toni Costa con su nueva novia ¿Coincidencia o se dio cuenta antes? Al mismo tiempo que Toni Costa aparecía en una foto filtrada junto a su supuesta novia, conocida como Evelyn Beltrán, ‘La Bichota’, Adamari López subía videos ‘de indirectas’ para su ex, al menos así lo aparentaba la situación, pues en uno aseguraba que ‘se le había caído del pedestal’. Ahora, en plena ceremonia de Miss Universo, un reportero de Chisme en Vivo la cuestionó primero sobre su participación en el certamen y ella muy amable accedió a platicar, pero jamás esperó que el hombre sin más ni más le tiraría la pedrada con la pregunta incómoda sobre su opinión de que Toni Costa ya tiene novia o al menos lo aparenta, porque no hay nada confirmado oficialmente por el bailarín.

‘Buenísimo’, la dura y dolorosa contestación de Adamari López a la relación de su ex “Adamari, ¿qué significó para ti estar como jurado en Miss Universo?”, fue la pregunta que le hace el reportero a la boricua, quien bajando del escenario contesta: “Súper emocionante, me gustó mucho, fue una experiencia muy linda y me encantó conocer a las chicas”, comentó muy animada, pero la cara le cambió con la siguiente pregunta incómoda. “¿Cómo ves que Toni ya anda con su pareja, ya se oficializó?”, lanzó sin más ni más el reportero y le borra la sonrisa a Adamari López, quien sólo baja la mirada muy seria, voltea para seguir su camino y pronuncia: ‘Buenísimo’, para después lanzar una mirada muy retadora al reportero…

¿Dolida por la nueva novia de Toni Costa? La gente comentó en el video de Chisme en Vivo de la entrevista a Adamari López sobre la novia de Toni Costa: “Pero yo me pregunto que Ada le ha hecho a Elisa y al muñequito de cuerda para que se ensañen tanto contra ella”, “Y que mas querían que dijera? No vi mal su actitud”, “Contestó perfecto!!! Ninguna mirada matadora!!! Recién me estoy dando cuenta, que ustedes son exagerados y les gusta ver la 5ta pata al gato”. Mucha gente se escandalizó por lo sucedido y defendió a la boricua: “Jajaja, de verdad que ella se cree intocable, es mi paisana, pero ya no la soporto, como que se infló y se le subieron los humos”, “Realmente la López es muy mala… creo que Elisa y Ceriani solo la están desenmascarando… muy poco profesional la López…en el concurso de Miss universo se le cayó públicamente la careta”.

La novia de Toni Costa ‘disfruta’ de las especulaciones sobre su supuesta relación Aunque Adamari López nunca ha dado la razón específica del por qué decidió separarse definitivamente de su ex pareja, siempre se especuló que el bailarín le habría sido infiel, y aunque en un principio se dijo que con supuestos hombres, ahora una foto de Toni Costa con su novia hace pensar sí el español ya tendría amorío con Evelyn Beltrán desde antes de finiquitar su relación con la conductora de Hoy Día. A través de la página de YouTube de Chisme no Like, programa conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, los periodistas mostraron varias evidencias de la novia de Toni Costa, de nombre Evelyn Beltrán, alias ‘La Bichota’, quien ya sin pudor admite que tiene una relación con el ex de Adamari López, entre ellas, la primera fotografía cenando juntos. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA REACCIÓN DE ADAMARI LÓPEZ A LA PREGUNTA SOBRE LA NOVIA DE TONI COSTA.