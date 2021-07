“Adamari siempre te he admirado mucho pero creo que no has sido honesta con la gente. Bajaste de peso demasiado rápido para ser weight watchers!. Personas como mi hija que sufre de sobrepeso y también han estado en el programa y no rebajan así de rápido es muy difícil explicar como tu estás super delgada en tan poco tiempo. Creo que deberías ser honesta con la gente porque yo si creo que te hiciste el gastric bypass y Eso no es malo pero no ser honesta si.“, dijo un internauta.

Adamari López mini vestido: “Debería hablar honestamente”

Los comentarios continuaron, en donde los seguidores de Adamari López continúan diciéndole que diga la verdad y sea honesta: “Claro está muy linda lo único es que debería hablar honestamente, porque como dije para muchas jóvenes que la admiran es deprimente cuando no tienen el mismo resultado”.

“Señora, no puede ser honesta porque Oprah le pago “unos milloncitos” por anunciar los weight watchers y no puede decir la verdad que fue una CIRUGÍA que es como único se baja con la rapidez que la señora bajó tanto”, “Si supuestamente eso pasó, pero no entiendo por qué a ella le dijeron que no diga la verdad cuando Oprah no engaña y no ha bajado nada parecido a Adamari. Como mujer debería pensar que ella está supuesto ser ejemplo y muchas mujeres y adolescentes la ven y se deprimen por no tener los mismos resultados”, fueron algunos mensajes de los internautas.