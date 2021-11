Adamari López sigue impresionando con su cambio físico

La nueva novia de Toni ¿Lanza dedicaroria al bailarín?

¿Evelyn Beltrán en Miami y con Toni Costa? ¿Una indirecta para su ex? Mientras que la conductora puertorriqueña Adamari López presume cuerpazo en el programa Así se baila, luciendo un entallado y minivestido, la supuesta nueva novia de su ex pareja, el bailarín español Toni Costa presume dedicatoria en redes sociales, ¿Qué está pasando en este nuevo ‘triángulo amoroso’? Fue hace unos meses atrás cuando Adamari López mediante sus redes sociales anuncio de manera oficial que ella y su ya ex pareja Toni Costa habían finalizado su relación de casi 10 años, afirmando que el único propósito que tendrían de ahora en adelante era el cuidado de su hija de 6 años Alaia Costa, quien es para ellos “la luz de su vida”. El sorprendente cambio físico de Adamari López tras su separación con Toni Costa Tras esto, y a pesar de los innumerables rumores de una presunte reconciliación, las cosas han tomado un giro bastante radical desde su separación, una de las más obvias y notorias fue el sorprendente cambio físico que experimentó la también actriz Adamari López, luciendo más delgada y joven que nunca. Y es que a pesar de que Adamari siempre fue una mujer sumamente hermosa, llevando sus 50 años con orgullo, muchos usuarios en redes sociales se han mostrado bastante sorprendidos por este impactante cambio, asegurando inclusive que luce igual a su estaba de juventud, cuando se encontraba haciendo telenovelas en México.

Adamari López presume cuerpazo ¿Quiere dar envidia a la nueva novia de Toni Costa? Es a través de redes sociales en donde la querida chaparrita presume este impactante cambio físico, luciendo entallados vestidos los cuales hacen acentuar aun más su delgada figura y su curvilíneo cuerpo. Un claro ejemplo sucedió hace apenas unos días, cuando Adamari López presumió un entallado vestido durante el programa ‘Así se baila’ Mediante su cuenta oficial de Instagram, la querida conductora posteó varias fotografías de ella luciendo un mini vestido color negro con motitas en color blanco, mientras que un tremendo escote en forma de corazón se pronunciaba en su pecho, haciendo que le diera un toque más sexy al atuendo.

Seguidores no dejan de sorprenderse con el impactante cambio físico de la puertorriqueña En las fotografías, las cuales ya cuentan con más de 115 mil me gusta y un sinfín de reacciones, Adamari López lucía cada vez más hermosa y jovial, acompañando su atuendo con tremendos aretes en color plata y un labial rojo el cual resaltaba en todos los sentidos, junto a unos tacones color negro. Estas fotografías desataron un sinfín de comentarios al respecto en donde sus más de 4 millones de seguidores destacaron lo hermosa que la conductora de ‘Hoy Día’ se veía: “Que muñeca tan hermosa”, “Te queda muy bien ese vestido”, “Wow, guapísima mi Ada, unas piernas muy sexys”, “Que preciosa eres”, “Hermosísima, este look te queda al punto”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.

¿La nueva novia de Toni Costa ya le manda dedicatorias al ex de Adamari López? Cabe destacar que muchos atribuyen este sorprendente cambio físico a la separación que tuvo con el bailarín Toni Costa, quien dicho sea de paso tampoco la esta pasando nada mal, ya que hace unos meses atrás se ha dicho que el español ya tiene una nueva conquista, una mujer que presuntamente conoció en sus clases de baile. Esta presunta mujer, de la cual aún no se confirma su romance, se llama Evelyn Beltrán, una influencer que es conocida como “La Bichota”, llevando el nombre de la clásica canción de la cantante colombiana Karol G, quien a pesar de que no ha comentado aún nada sobre el ex de Adamari, muchos afirman que la mujer “ya le manda mensajes de dedicatoria a Toni Costa”. PUEDES VER EL VIDEO DE ADA LUCIENDO ESPECTACULAR AQUÍ

La presunta dedicatoria que la nueva novia de Toni Costa le escribió al ex de la conductora Mediante la cuenta del programa de Chisme No Like, conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, rescataron la supuesta dedicatoria que la presunta nueva novia de Toni Costa le mandó al bailarín español, argumentando “que lo que es para ti” llegará porque en algún punto de tu vida “te encontrará”. En dicho mensaje, el cual fue publicado a través de sus historias en Instagram, Evelyn Beltrán publicó lo siguiente, acompañado con un corazón negro: “Lo que es para ti, te encuentra”, ¿Será que este escrito es una dedicatoria para el ex de Adamari López, Toni Costa? ¿O es una simple coincidencia?

¿Será que Toni Costa ya encontró el amor con otra persona? Al pie de la fotografía, la cuenta de Instagram del programa de espectáculos escribió lo siguiente, en donde destacaba que este era un texto con dedicatoria: “Mensaje de dedicatoria. ¿Será que la modelo Evelyn Beltrán ya encontró el amor en los brazos del exmarido de Adamari López?” También destacó los múltiples mensajes que la llamada “Bichota”, ha estado publicando últimamente: “Y es que tal parece que esas historias reflexivas que sube en su cuenta de Instagram tienen el nombre y apellido de nada más y nada menos que de Toni Costa”, escribieron la cuenta de Chisme No Like mientras que Adamari López presumía su despampanante cuerpo en redes sociales. ¿Qué estará pasando en realidad? ¿Será que Toni Costa ya encontró el amor con otra persona? PUEDES VER LA PUBLICACIÓN AQUÍ DE CHISME NO LIKE

Supuesta novia de Toni Costa llega a Miami y Adamari López ‘reacciona’ Cabe destacar que no fue hace mucho cuando las redes sociales explotaron después de que el periodista Javier Ceriani relacionó a la ex pareja de Adamari López, Toni Costa con una mujer la cual la conocen como “La Bichota”. Ahora la supuesta novia del español llega a la ciudad de Miami y la boricua más querida por los hispanos reacciona ante esto. Fue a través de su cuenta de Instagram en donde Adamari López compartió un video en sus historias el cual aseguran que se trata de la reacción sobre la supuesta novia de su expareja. Cabe mencionar que a la puertorriqueña le ha caído de maravilla el divorcio, ya que su cambio físico ha impresionado mucho.

Toni Costa recibe a sus supuesta novia en Miami y Adamari López reacciona Como se mencionó en un inicio, el nombre de la influencer es Evelyn Beltrán y es conocida en sus redes como la “Bichota” y desde hace días la relacionan en un supuesto noviazgo con Toni Costa. Hasta el momento ninguno de los dos ha salido a confirmar su relación, pero al parecer el verlos juntos ha causado una molestia en la boricua. La cuanta de Instagram de Chisme No Like confirmó que Beltrán llego la mañana de este jueves a la ciudad de Miami y fue recibida por el bailarín y además aseguran que Adamari no se ha quedado con los brazos cruzados y reaccionó ante este posible nuevo romance de su exprometido y padre de su hija.

La boricua lanza pedrada a Toni Costa que recibe a supuesta novia en Miami Javier Ceriani confirma la llegada de la incluencer en un post: “Toni Costa recibió hoy a las 9:40 de la mañana en el aeropuerto de Miami a la Bichota quien venía de Austin, Texas, comprobando así nuestra información de que está saliendo con ella, pues no sólo fue por ella recién llegada del vuelo para llevársela a dar su clase de Zumba y después a disfrutar de la ciudad del sol, Miami”, se lee en la publicación.