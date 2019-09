Página

1 de 4

Adamari López recibe fuertes críticas por su atuendo y aseguran que es de embarazada

Y mientras algunos atacaban a la presentadora, Ana Patricia Gámez aprovechó para deslumbrar

Sin embargo, Adamari López había estado opacando a otras famosas en anteriores ocasiones

Adamari López fue blanco de crueles señalamientos al presumir un atuendo que algunos aseguraron que era para embarazadas, mientras Ana Patricia Gámez presumió su belleza con un escote de infarto.

Hace apenas unos días, Adamari López había opacado a varias celebridades con sus atuendos que fueron elogiados por sus fans.

Sin embargo, la boricua en esta ocasión ‘desatinó’ con el ‘look’ para salir en ‘Un Nuevo Día‘ y sus ‘haters’ no tardaron en hacerse presentes con críticas.

TE PUEDE INTERESAR: Por primera vez esposa del Temerario comparte foto de su cuñado y su hija (FOTOS)

En la foto donde la carimática presentadora fue señalada se le puede ver acompañada de Chiquibaby, Rashel Díaz, Erika Csiszer y del actor Iván Sánchez.

Cabe señalar que las tres conductoras que aparecieron junto a Adamari López lucieron atuendos muy pegaditos que las hicieron lucir sus ardientes curvas a la perfección.

Sin embargo, la boricua ‘desentonó’ con un vestido naranja muy floreado, largo y sumamente holgado que cabe señalar, no dejó al descubierto mayores atributos de Adamari, pero sí reflejó la belleza que tanto la caracteriza.

No obstante, pareciera que eso no fue suficiente y los usuarios no dudaron en criticarla.

“Ese traje que tiene Ada lo venden en una tienda de Nueva York”, escribió una usuaria, a lo que otra respondió: “Lo venden pero para las que están embarazadas”.

Posteriormente, otra seguidora dijo: “Ada, ¿qué te paso? Tan bien que ibas en estos días vistiéndote”.

Y otro fue más cruel: “Ada, pareces zanahoria, ¿qué pasó?”.