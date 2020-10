Una vez más, usuarios se le van con todo a Adamari López

La critican duramente por la ropa que usa en el programa Un Nuevo Día

“¿Por qué no usa ropa de su talla?”, le dicen a la simpática boricua

Parece que no aprende. Nuevamente, la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López fue duramente criticada por internautas por la ropa que usa en el programa Un Nuevo Día.

Más que por su figura, ahora la boricua fue objeto de varias críticas por el outfit que lució en el show matutino.

La cuenta oficial de Instagram de Un Nuevo Día compartió una imagen que hasta el momento tiene más de 5 mil likes, entre ellos del conductor colombiano Orlando Segura, donde Adamari López está acompañada de La Chiquibaby y Ernesto Laguardia.

Con una blusa blanca de manga larga, así como un pantalón pegadito en color azul, la actriz y conductora puertorriqueña volvió a llamar de nueva cuenta la atención de los usuarios, quienes no se cansan de criticarla por su forma de vestir.

“Perdón, siempre linda Adamari, pero ¿por qué no usa ropa de su talla? Así como vistió hoy no le favorece”, “Casi nunca le favorece el vestuario, es pésima para vestirse”, “Yo amo a Ada, tiene muchísimo talento, pero la ropa que usa no me gusta, es ropa grande”.

Una persona entró en más detalles después de ver la foto donde aparece Adamari López: “Le tienen que poner ropa ancha para disimular el cuerpo que tiene, no tiene curvas y la barriga que tiene no se la pueden disimular ni con fajas que se las ponen todos los días”.

Las críticas parecían no tener fin: “No te favorece esa blusa, Adamari, no me gusta”, “¿Por qué viste así Ada?”, “¿Qué sentirá esa mujer? Tanto que la critican a diario”.

Da la impresión que en las redes sociales de Un Nuevo Día no toman en cuenta las críticas de sus seguidores, pues se siguen cometiendo los mismos errores.

Una usuaria no se guardó nada con su comentario, el cual podrás leer a continuación…