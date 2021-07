Por un lado, los fanáticos de Adamari no dudaron en elogiarle el vestido y resaltar su “buen gusto y categoría”, en una de las fotografías del evento que fue publicada en la cuenta de Instagram de Hoy Día. El post logró más de 500 comentarios y 30 mil “me gusta·.

Precisamente fue Adamari la asistente que más llamó la atención en la redes sociales debido a su peculiar elección de vestuario que despertó una ola de comentarios, algunos de los cuales fueron muy positivos y otros no tanto.

Cabe mencionar que el nombre sí fue del agrado de todos los compañeros de la conductora. Sin embargo, en su momento los internautas comentaron: “¿Es necesario hacer show de todo?”, “huy nooo que nombre, pobrecita bebé”, “Wow que nombres están poniendo los famosos”, “Que espectáculo tan ridículo, me pregunto, si para el parto van a llevar la camilla y los doctores al set de grabación? Eso es tan íntimo que ridiculez por Dios”, fueron algunos comentarios.

“Hay señor al principio pensé que era broma lo del nombre y resulta que ese será el nombre”, “Hoy ponen nombres a sus hijos solo de calles y ciudades no creo los niños de estos tiempos se sientan contentos con esos nombres”, “Pobre baby con ese nombre la jodie…, habiendo nombres tan bonitos”.

Pero la polémica entre compañeros se generó cuando le realizaban el ecograma a la mexicana, todos sus compañeros de trabajo estuvieron atentos para ver a Capri en la pantalla, pero hubo alguien que ni siquiera se acercó a verlo, Adamari López no aparece en la grabación, ¿será que le hizo el feo?

Adamari López bebé Chiquibaby: ¿Adamari López le hace el feo al bebé?

Cabe mencionar que mientras la felicidad de Stephanie se desbordaba por la emoción de poder ver a su nena que llevará el nombre de Capri Blu, todos los demás conductores del programa matutino estaban también bastante emocionados, pero no se logra ver a la puertorriqueña.

Sin duda la boricua Adamari López, es la conductora más querida por los hispanos, y que los ha enamorado más con ese increíble cambio físico que consiguió en tan solo unos cuantos meses, pero no se sabe el porqué la ex de Toni Costa no aparece en la grabación del ultrasonido.