Durante el certamen de belleza de Miss Universo 2021, Adamari López estuvo como parte del jurado, mientras que la tapatía Jacky Bracamontes conducía el certamen, sin embargo algunos usuarios mal intencionados no dudaron en expresar su molestia en contra de Ada, a quien no bajaron de presumida.

A pesar de eso, Ada no se ha librado de las criticas y ataques a su persona, en un inicio fue duramente atacada por su cuerpo, llamándola despectivamente solo por el aspecto de su físico, y ahora que la guapa conductora de ‘Hoy Día’ luce un cuerpo más delgado y estilizado también es criticada y hasta comparada.

Adamari López es posiblemente una de las conductoras más queridas que la cadena de Telemundo tiene actualmente, y es que no por nada invitan a la guapa chaparrita a participar y formar parte de los proyectos que van emergiendo continuamente en su programación y en esta ocasión no fue la excepción.

Y es que, a pesar de que ambas son grandes amigas y lo hicieron estupendas en sus diferentes papeles, los usuarios en redes sociales no dudaron en dejar cierto comentario en contra de Ada, llamándola presumida y que sin duda Jacky Bracamonte se veía mucho mejor.

Una chica comentó lo siguiente: “La han rayado tanto (la han colocado tanto) que ya hasta cae mal la pobre”, a lo que otra chica le responde: “Por suerte no salió mucho en el programa”. Otra usuaria destacó que Ada estaba en todos lados: “Esta chica esta como el coronavirus, ¡en todos lados!”

Mediante la cuenta de Instagram de Suelta la sopa se compartió una fotografía en donde Adamari López lució orgullosa su vestido transparente, el cual resaltaba aún más su figura, sin embargo seguidores no parecían estar nada contentos de ver a la conductora de nuevo en otro programa.

¡LA LLAMAN PRESUMIDA! ADAMARI LÓPEZ PARTICIPA EN MISS UNIVERSO Y LA ATACAN

Más y más comentarios seguían llegando para Adamari López derivadas a su participación en la entrega numero 70 de Miss Universo 2021, en donde las comparativas entre ella y Jacky Bracamontes no se hicieron esperar. Una seguidora destacó lo siguiente: “Totalmente de acuerdo, me gusta mucho Jacky Bracamontes, tiene toda una personalidad, es sencilla y con humildad, además de ser linda, no se cree como Adamari López”

“A mi siempre me había caído bien Adamari, era una muchacha humilde, sencilla, brillaba por si sola, pero ahora hasta me cae mal, se ve que se le subió mucho a la cabeza, no queda nada de la mujer que era antes”, “Con la clase se nace, a esta ni aunque la vistan con el mejor vestido siempre pasará desapercibida”, fueron otro de los comentarios que se podían leer.