“Como bien saben llevo un tiempo enfocada en llevar un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado. tomar este paso de mi vida. Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de procrear a nuestra querida Alaïa he decidido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla”, manifestó.

Este jueves, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Adamari López visiblemente afectada, a cara lavada, dijo en un video: “Sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza prefiero que lo escuchen de mi”.

Las especulación sobre la ruptura de Adamari López y Toni Costa no se hicieron esperar, y entre todo lo que habla de su relación se menciona que no es la primera vez que la pareja tiene una crisis tan fuerte e incluso el bailarín ya se ha ido de la casa que ambos comparten.

Y así como esa fuente cercana a la pareja afirma que no es la primera vez que se separan, hay otros medios que atribuyen dicho rompimiento a las infidelidades de Toni Costa, como el periodista Javier Ceriani, quien tachó al bailarín de ser infiel a la boricua no sólo una, sino varias veces y que hubo un tercero o tercera en discordia.

Aseguran que desde marzo toman terapia

“Desde marzo, ellos deciden ir a una terapia de grupo, de parejas para tratar de salvar la pareja ¿qué pasa? Adamari no admira a Toni Costa, no es el proveedor de la familia, no es el macho alfa que una latina quiera tener, que traiga sustento, no le admira como hombre, la terapia no funcionó…”.

“… pero Adamari siguió en la terapia sola para poder separarse de Toni Costa y este logro que ella hizo hoy de decir ‘se terminó’ es por esa terapia que empezaron juntos”, aseguró Javier Ceriani, quien contó que Toni le preparó a Adamari una lujosa fiesta por su cumpleaños 50 y ella lo rechazó.