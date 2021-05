Adamari López confirma lo que todos temían: se separa de Toni Costa

La separación de la pareja viene después de tantos rumores y especulaciones

En un video, visiblemente afectada, la boricua se sinceró y dio detalles al respecto Cuando el río suena, es porque agua lleva y esto aplica para Adamari López quien finalmente confirmó su separación de su pareja Toni Costa, tras 10 años juntos, luego de muchas especulaciones y rumores del por qué no aparecían juntos y comportamientos ‘distantes’ en redes sociales de ambos. Este jueves, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Adamari López visiblemente afectada, a cara lavada, en la sala de su casa y con una blusa blanca, confirmó la separación del bailarín español padre de su hija Alaïa con quien tenía 10 años de relación. Adamari López se mostró afectada tras confirmar su separación Luego de superar juntos la difícil etapa de salud que Adamari López vivió a raíz de contagiarse de influenza que la tuvo en cama y a punto de morir, de los señalamientos contra Toni Costa como ‘el mantenido’ de la relación, de tratar de tener otro hijo juntos, cosa que no sucedió y de las críticas al sobrepeso de la boricua, finalmente se confirma la separación. La última fotografía que ambos tienen juntos se dio hace aproximadamente cinco semanas presumiendo una sesión de fotos y los rumores se comenzaron a desatar a raíz de que Adamari López diera nombrada como una de las 50 mujeres más bellas de la revista People en español, porque el bailarín español no reaccionó por ningún lado cuando habitualmente lo hacía.

Adamari López a cara lavada y afectada, mandó un mensaje sobre la separación Luego de la portada en la revista People en español, se celebró el Día de las Madres y la peculiar felicitación de Toni Costa dio mucho qué pensar, porque más que mensaje para Adamari López, fue para su hija Alaïa: “Alaïa hija mía, algún día sabrás que es el amor de madre, sentirás la manera de mirar de una madre, serás una gran madre….ya que tu eres especial y afortunada porque tienes el mejor ejemplo de madre del mundo. FELIZ DIA DE LA MADRE!!!! Os amo”. La reacción de Adamari López a las palabras de su pareja no llegó y después el bailarín español también mandó mensaje de cumpleaños a la boricua, pero no se le vio por ningún lado en las celebraciones levantando rumores de la separación: “El amor de mi vida esta de cumpleaños, celebrando cada año, cada recuerdo imborrable, cada sonrisa tuya llena de luz, amor y felicidad.

Aquí un pequeño recuento de tus cumpleaños, siempre intentando que sean inolvidables, pero lo que más deseo es pasar celebrándotelos 50 AÑOS MÁS MÍNIMO!!! A disfrutar tu día, te amo tanto”.

Las especulaciones terminaron siendo ciertas y se separan Los rumores alarmaron a los fanáticos quienes se preguntaban por qué no aparecían más juntos en redes sociales ni siquiera reaccionando a sus publicaciones como habitualmente lo hacían, sin embargo, muchos atribuían a que ambos estaban ocupados con sus actividades de trabajo. Ahora, Adamari López compartió un video de 1 minuto y medio de duración para explicar lo de su decisión sobre la separación con Toni Costa y muy seria comenzó: “Hola hola mi gente linda y a quienes siempre me acompañan en cada uno de mis pasos, hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Toni”, comenzó diciendo la boricua.

La ahora ex pareja de Toni Costa se veía muy triste confirmando la noticia Contrario a como la vemos en Hoy Día donde luce jovial y muy delgada y feliz, Adamari López optó por una actitud e imagen bastante seria y sobria para dar la delicada noticia a todos sus seguidores y continuó expresando: “Sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza prefiero que lo escuchen de mi”, dijo. “Como bien saben llevo un tiempo enfocada en llevar un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado. tomar este paso de mi vida. Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de procrear a nuestra querida Alaïa he decidido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla”, manifestó.

¿Existe la posibilidad de regresar? Adamari López da su punto de vista Es una separación ¿definitiva o temporal? Por las palabras de Adamari López, se sabe que por el momento están intentando evaluar si regresan o no: “En más de una ocasión la vida me ha dado oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo pero sobretodos las cosas me ha enseñado que con tenacidad, amor y paciencia todo puede lograrse”, aseguró. Pero también pidió oraciones en esta difícil etapa: “Estoy plenamente confiada que esta no será la excepción. Por el amor y el cariño que existe y que nos ha unido y por todos esos momentos maravillosos que hemos vivido juntos he decidido que éstas serán las únicas declaraciones que voy a ofrecer al respecto”, afirmó tajante.

La ex pareja de Toni Costa pidió oraciones por su separación Adamari López finalizó su intervención pidiendo oraciones para ella y su familia: “Estaré más enfocada que nunca en mi bienestar pero sobretodo en el de mi hija Alaïa, es precisamente por ella que les agradeceré mucho respeten esta decisión y me brinden todo su apoyo, los quiero mucho, gracias”, finalizó el video. En los últimos días, Toni Costa habría estado muy callado y antes de emitir un comunicado al respecto de la separación, subió unas fotografías en donde está dando su clase de baile con sus seguidoras, pero todas le comentaban que se veía triste y ahora se confirma la razón del por qué.

La gente quedó devastada por la separación entre Adamari López y Toni Costa Los comentarios en el video de Adamari López aparecieron: “Mi Ada todo lo mejor, los queremos mucho”, “Muchas bendiciones es algo muy difícil pero pídele a Dios”, “Te queremos y respetamos eres un bello ser humano estamos contigo”, “Entonces por los ejercicios y ahora que te estás poniendo en formas dejas a Toni ??? No así no”, “Pero en qué afectó tu relación el que estés en un estilo de vida saludable?”. Los cuestionamientos para la boricua continuaron: “No puede ser”, “Por eso publicar tanta felicidad en redes, no es bueno”, “Estamos contigo solo ustedes saben por qué de esa decisión y no podemos opinar solo espero tomen la mejor decisión por su hija saludos”, “Hermosa estamos contigo y se que tu decisión tiene tus motivos y razones, Dios está contigo y siempre te llenará de bendiciones”, “Muy bonita manera de expresar, solo ustedes entienden el porque de la decision. El apoyo es para ambos”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ADAMARI LÓPEZ CONFIRMANDO SU SEPARACIÓN

“Estabas viviendo en concubinato”, le dicen a la conductora de ‘Hoy Día’ La gente fue implacable para Adamari López por su separación de Toni Costa: “Súper!!!! Estabas viviendo en concubinato. Dios te lo recompensará”, “Te mando un fuerte abrazo belleza!”, “Contigo siempre querida amiga. Que Dios bendiga a los tres. Te quiero!!!”, “Cuando se separó de Fonsi lo odié a él y dejé de oír sus canciones es inmaduro de mi parte pero en este momento. Ahora ya entiendo las prioridades de uno y no se cual es la razón pero les deseo por separado mucho amor y sola si podemos fuerza y que siga siendo bella como siempre”. “Nuestra hija se dice, tu sola no hiciste, fue entre los dos, solo no la separes de su padre respeta esa parte de tu hija, que siempre comparta el amor de pareja”, “Ya me lo sospechaba porque últimamente no avía muchas fotos juntos”, “Bueno @adamarilopez usted se libró del cáncer, usted superó la muerte de sus padres, usted superó lo de Fonsi y superará esto, lo que no tienes de tamaño lo tienes de valiente usted va pa’ lante y ahora con más fuerza porque tienes una hija bella que es tu motor pulsor”.

¿Las señales estaban a la vida? Ella quería tener otro hijo, pero sola En una reciente entrevista, Adamari López dijo que quería tener otro hijo, pero ¿sola?: “Por supuesto que sí (estaría dispuesta a adoptar), Dios sabe el momento en que hace las cosas, no es cuando uno se las pida, no es cuando uno las quiere necesariamente, es cuando son el momento indicado para que pasen…”, comenzó explicando. “Si un nuevo regalo De Dios viene para mí, es porque Dios así quiere que sea, es porque Dios tiene un propósito como ha tenido cada una de las cosas que me ha enviado los momentos buenos y los momentos difíciles y no tiene que ser necesariamente en tu vientre, yo tuve la dicha de tener a Alaïa en mi vientre, pero esa oportunidad puede llegar de una mamá que no quiera o no pueda darle todo lo que ella desea a un bebé”, dando a entender que ella podría encargarse de la adopción.