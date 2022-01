Seguidores del bailarín español reaccionaron ante su publicación con Alaïa

Usuarios internautas y quienes son fieles seguidores de la ex pareja de Adamari López no dudaron ni un segundo en plasmar sus comentarios opinando al respecto, muchas de ellas eran madres de familia a quienes no les pareció en lo absoluto que Toni besara a Alaïa en la boca.

“Muy linda la foto y la relación de papá e hija, pero nunca me ha gustado eso de estar besando a los hijos en la boca. Respeto a cada papá y a cada mamá, pero en lo personal es una práctica que en mi casa no se hace porque no me gusta… Lindo martes”, “”Muy hermoso, pero Toni: oriéntate con un psicólogo que aconsejó que los hijos no se besan en la boca y explicó los porqués. Es tu hija, pero un experto te puede explicar el porqué”, se lee. Archivado como: Adamari confirma contagio Alaïa