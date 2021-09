“Él y yo sabemos qué pasó”, dice Adamari López refiriéndose a Toni Costa

Cuando se le preguntó a la simpática boricua sobre las razones que la orillaron a poner fin a su relación con el bailarín y coreógrafo español Toni Costa, comentó lo siguiente: “Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija”.

“Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo. Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto”.