Adamari López fue entrevistada por María Celeste Arrarás

La boricua comentó ‘el trauma’ que le dejó el abandono de Luis Fonsi en su peor momento

Luis Fonsi ‘salió huyendo’ cuando Adamari López padecía cáncer de seno María Celeste Arrarás entrevistó a Adamari López para su canal de YouTube y en esa entrevista de 20 minutos, la birucua habló sobre los momentos más difíciles que ha vivido y la han marcado, incluyendo el cáncer de seno que la aquejó por años y el divorcio de Luis Fonsi, situaciones que la mandaron a terapia. Adamari López fue una de las entrevistadas de María Celeste Arrarás, quien aprovechó el momento que vive la conductora de ‘Hoy Día’ para preguntarle por cómo salió adelante sobre la situación más complicada de su vida, enferma, sin el apoyo de su pareja y finalmente su separación de Luis Fonsi. Adamari López revivió su etapa difícil con Luis Fonsi Vestida de blanco, con una trenza en su cabello y maquillaje ligero, la boricua le respondió a María Celeste Arrarás que ella muy joven pensaba que su vida sería otra: “Después de haber tenido una vida bien bonita en mi adolescencia, entrando a ser una mujer adulta enfrentarme lo que yo creía que era el amor de mi vida y después tan pronto como me comprometí, enfrentarme a un diagnóstico de cáncer para mi fue un golpe durísimo”, aseguró. “Pude salir de eso muy bien, pensaba que mi vida enfilaba para cosas hermosas cuando de repente me llega el divorcio un golpe tan o más duro que el diagnóstico de cáncer”, dijo la boricua ante el cuestionamiento de la periodista sobre que Luis Fonsi le había dicho que a raíz del cáncer no se sentía atraído a ella como mujer.

María Celeste Arrarás puso el dedo en la yaga en Adamari López La boricua tuvo que enfrentar el cáncer de seno que padecía, pero también la actitud reprobable de Luis Fonsi que no la apoyaba y encima la hacía sentir peor: “En esos momentos yo lo que quería era ocultarme cosas a mí misma para no dejar que me dolieran”. Y siguió confesando: “Me agarré mucho de papá Dios, de mi familia, que siempre ha estado a mi lado, y en un momento dado también tuve que visitar un psicólogo porque todas esas cosas que yo quería guardar para no hablármelas a mí misma y para no enfrentarlas me estaban afectando y si no las sacaba y si no me liberaba de eso yo entendía que no iba a poder sobrepasarlo aún cuando yo era una persona que no creía en ir a un psicólogo”, pero la boricua no se calló nada.

Adamari López se decepcionó tanto de Luis Fonsi que fue a parar al psicólogo Para su mala fortuna las cosas con Luis Fonsi empeoraron, con todo que tuvo que asistir al psicólogo: “Yo pensaba que eso era como algo más drástico, que yo podía resolver mis propios problemas, que yo con la gente que tenía alrededor me sentía en confianza para hablar lo suficiente como para poder sacar todo ese dolor que tenía y la verdad es que no fue así”, aseguró. Adamari López, ya más madura y con una mentalidad diferente a cuando estuvo enferma y casada con Luis Fonsi comentó que entendió que tenía que pasar por ese proceso difícil para tener el pensamiento, la plenitud y la felicidad que posee ahora con su hija Alaïa y Toni Costa.

Luis Fonsi quedó muy mal parado con la entrevista que la boricua ofreció a María Celeste Arrarás “Hoy tengo la dicha de tener la familia que desee con una hija que había luchado y que había querido que no se dio en el momento en que yo quería, sino en el que Dios decidió que era lo correcto para mí”, confesó Adamari a María Celeste Arrarás sobre lo que vino después de Luis Fonsi. Y sorprendió que Adamari López sin mencionar el nombre de su ex, le deseó lo mejor: “Aprendiendo de ese paso, deseándole lo mejor a todas las personas que estuvieron en ese camino para que hoy día yo sea una mujer más fuerte, más luchadora, sin rencores, sin dolor y pensando en que eso que dejé ir no me pertenecía a mi”, aseguró.

María Celeste Arrarás no se detuvo e cuestionar a Adamari López María Celeste Arrarás cuestionó si Adamari López aún tiene rencor contra su ex y dijo: “Uno tiene que soltar y dejar ese rencor, ese dolor y más sabiendo que la persona a lo mejor que estuvo involucrada no hizo nada con a lo mejor el mal deseo de hacerme daño, pero al yo guardarlo tanto a lo mejor no me dejaba ver las cosas con claridad”, precisó. Pero también dio a entender que ella quiso obligar a Luis Fonsi a quedarse con ella en ese momento: “Hay cosas que pasan que la otra persona tampoco quiere y que no hay que obligar, entonces ya se deja ir y se abren los brazos para todas esas cosas nuevas y maravillosas que uno puede recibir de la vida”.

La conductora entendió que no podía obligar a Luis Fonsi a seguir con ella La historia que menciona Adamari López de lo que le hizo Luis Fonsi, es la misma que mencionó en el libro que escribió una vez recuperada del cáncer de seno: “Escribir ayuda y sobretodo cuando quieres decir algo y no lastimar a alguien y si escribes y ves y observas vas tachando cosas que pueden ser hirientes y te quedas con cosas que solo son lo que quieres decir sin lastimar, es muy sano”. Pareciera que la historia con su ex está sanada, pero la gente no perdona lo que le hizo Luis Fonsi: “La admiramos porque ha sido una guerrera!! Y la ha librado!!”, “eres muy fuerte Adamari. La fe es muy grade”, “Esa entrevista de Adamaris me puso a llorar. DIOS le BENDIGA”, “Pobre Adamaris eres mujer fuerte dios te dió una recompensa que es tu hija y tú esposo”.

Los comentarios en apoyo a la conductora de ‘Hoy Día’ no se hicieron esperar La gente continuó expresando su agradecimiento e inspiración a Adamari López: “Me encanta esta mujer, realmente es un ser digno de admiración y ejemplo”, “Hay que saber soltar esos malos sentimientos y rencores porque esos sentimientos son los que más dañan”, “Ada hermosa, eres admirable me encanta ver tu fortaleza”. Hace unos días, aparecieron unas fotografías en las que Adamari López supuestamente se había casado con Toni Costa. Fue en la cuenta de Instagram de Chica Picosa 2, quienes compartieron la foto de la pareja y la supuesta boda que realizaron el pasado fin de semana, quienes hasta el momento no se ha dicho nada. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA ENTREVISTA

Adamari López está muy feliz con Toni Costa luego de su decepción con Luis Fonsi En la foto se aprecia a la puertorriqueña luciendo un elegante vestido largo brilloso, besando a su pareja sentimental, mientras porta un traje en color negro, al fondo se ven varios ramos de flores que adornan el lugar donde se encuentran. “Ya se casaron?, al parecer este pasado fin de semana, Adamari López, Toni Costa, ¡viva el amor!, hermosa pareja”, con esta frase se acompañó la publicación que compartieron en las redes sociales, que sin duda fue una noticia inesperada. Anteriormente la pareja había aparecido para la revista Hola en una entrevista donde confirmaron el amor que se tienen ambos, incluso hablaron sobre los rumores de su separación y Toni Costa dijo que la pandemia les había hecho suspender su boda.

La boricua posó para una revista hace algunas semanas junto a su bella familia En ese instante para la revista, Adamari López dijo: “Pienso que a veces mucha gente comenta sobre nuestra vida sin siquiera saber o conocernos. Uno nunca se acostumbra a que la gente comente cuando no tienen ni idea de lo que pasa entre nosotros. En estos últimos días se había comentado, quizás porque no nos vieron juntos en alguna actividad, que teníamos alguna crisis en pareja.”, dijo la puertorriqueña. Además agregó: “Nada más lejos de la realidad, por lo menos en esta ocasión porque pasaban otras cosas. A mí me cuesta contestar y no soy de las que da pie a seguir con comentarios. Nosotros tenemos nuestra vida, nuestra realidad. Nosotros sabemos nuestros buenos momentos y nuestros malos momentos y muchas veces no tienen nada que ver con lo que la gente comenta en la prensa. Lo que sí sé es que yo, ante comentarios así, no comento. A Toni, le cuesta quedarse callado.”