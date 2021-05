Entre lágrimas, la conductora de Hoy Día narra su experiencia al estar en coma

Por su cumpleaños número 50, Adamari López abrió su corazón y contó como vivió esos duros momentos

La conductora quiso compartir con sus seguidores momentos íntimos de su vida Adamari López coma. Entre los festejos que realizaron en el matutino de Hoy Día por el cumpleaños número 50 de Adamari López, hubo una programa especial en donde la boricua contó los pasajes más duros que ha tenido que enfrentar en su medio siglo de vida. En una entrañable entrevista con sus compañeras Chiquibaby y Arantxa Loizaga, la conductora boricua narró a sus seguidores y televidentes del programa el duro capítulo que vivió cuando estuvo en coma, el cual marcó la vida de la querida conductora latina. Adamari López coma: Otro duro golpe En la entrevista que le realizaron a Adamari López para celebrar sus 50 años, la conductora habló de lo que ha vivido en estos años de vida, entre ellos, el episodio de salud que vivió y que casi le cuesta la vida y que al recordarlo, aún le causa un gran dolor a la también actriz. “Hace dos años y medio atrás me dio una influenza, que yo pensaba que tenía un catarro y eso que me pasó con la gravedad que me tocó era algo que me iba a tocar, ya había pasado el cáncer, entonces yo pensaba que ya había pasado lo más duro que podía pasar…”, dijo.

Adamari López coma: Estuvo en un coma inducido “Me siento mal un día en el trabajo porque llevaba muchos días sin descansar, voy al doctor me dice que agarre un descanso, me sigo sintiendo mal, y de repente un 20 de octubre, termino en un hospital y después de que entré al hospital yo no recuerdo nada de lo que pasó en todas esas tres semanas que viví ahí”, narró con lágrimas en los ojos. “He visto fotos y videos que me dejan perpleja de saber que estuve en coma, postrada en una cama, estaba boca abajo, tratando que mis pulmones se recuperaran, entubada, en un coma inducido, en una condición que jamás me pensé ver… y en lo único que cuando desperté pensaba era en mi hija”, dijo entre lágrimas

Adamari López coma: Solo quería ver a su hija Con lágrimas en los ojos, la “chaparrita” consentida continuó con su relato: “Está bien (su hija), tengo que salir de esto, en cuanto quería verla, porque en esos momentos lo más apropiado era, por la condición en la que estaba que no me viera bajo esa condición”. Tras el conmovedor relato, Adamari continuó platicando otras cosas de su vida y fue ahí donde se describió como “una joven con muchas ilusiones, amorosa, creo que simpática, cumplo 50 años años y aunque sé que los tengo y tengo la experiencia, me siento muchísimo más joven, soy una persona agradecida, una buena hija, espero una buena mamá y una persona que le encanta lo que hace, me encanta mi trabajo…”.

Adamari López coma: Una mujer sin máscaras Adamari López se definió como una persona sin máscaras, eso lo deja para los papeles que interpreta en las telenovelas o series, y le pondría a sus primeros años de vida si fueran convertidos en película, el título de ‘Viviendo o Amando’, porque es lo que según palabras de la conductora de ‘Hoy Día’, la definen como ser humano. “Viviendo porque me ha tocado una etapa maravillosa de niña y adolescente, después también una etapa difícil cuando enfermé de cáncer y pasé por cosas difíciles, después la oportunidad de renacer, de encontrar el amor, de tener a mi hija y entre viviendo y amando porque las dos cosas han definido cómo soy”, aseguró.

Adamari López coma: También habló del amor A la pregunta expresa de qué es lo que puede enamorar a la pareja de Toni Costa, esto contestó: “Con el corazón, siendo sinceros, siendo una persona real, no pretendiendo ser quien no eres, no pretendiendo darme lo que no puedes, con el simple hecho de amarme realmente y tratarme con respeto que es lo mismo que yo regalo, así se me puede enamorar”… dijo Adamari López. Después de dichas palabras, se mostró un video en el que Adamari López está en el proceso de transformación de su cuerpo, pues a base de ejercicios y alimentación decidió ‘cambiar el chip’ del ‘no me importa’, ‘no puedo hacerlo’, al ‘quiero tener energía’, ‘quiero tener otro hijo’, fueron sus palabras y tocó ese tema de volver a ser mamá.

Desea volver a convertirse en madre Llegar a los 50 años de edad para Adamari López no fue fácil pero expresó su deseo de volver a ser mamá y tener otro hijo contra todo pronóstico: “Entre cambiar la mentalidad y darle la importancia a las cosas que tienen, a la salud, a mi hija, también para poder estar enérgica para ella, por si papá Dios me quiere regalar otra oportunidad de ser mamá y llegar a los 50 bien, luciendo bien y queriéndome y que me guste lo que veo en el espejo”, aseguró. Pero a la etapa de vida en la que actualmente se encuentra, previamente la conductora Adamari López tuvo que atravesar una serie de cuestiones de salud que la hicieron poner a prueba su fe como su diagnóstico de cáncer de mama, momento muy conocido por todos sus fanáticos y por el que muchos ‘odian’ a Luis Fonsi quien la ‘abandonó’ en medio de la enfermedad.

Recordó cómo vivió el proceso de enfrentar el cáncer Antes de tocar más a fondo el tema de tener otro hijo, Adamari López lloró al recordar su diagnóstico de cáncer de mama: “Fue muy duro, estaba jovencita, tenía muchos deseos de salir adelante, estaba recién comprometida para casarme, pensaba que la vida iba a ser tan bonita como los años anteriores y jamás pensé que yo iba a tener un diagnóstico de cáncer, no tenía a nadie en la familia con un diagnóstico como ese, fue duro, pero también traté de guardar mucha cordura…”, dijo llorando. “Quería que no supieran (sus padres), y me aguanté muchos de esos sentimientos de angustia y de nervios pero tenía la seguridad de que iba a estar bien, después del diagnóstico, después de que fue un shock muy duro, porque Dios estaba conmigo, pero no dejó de ser un golpe duro, la mujer usualmente se define o lo que yo entendía en ese momento era por sus senos y por su cabello, dos cosas que iba a perder…”, manifestó la conductora Adamari López.

Devota de la virgen de Guadalupe La boricua pudo salir adelante por el apoyo de su familia y entendió que su misión de vida sería ayudar a otras mujeres que estaban sufriendo o han sufrido por lo mismo que la conductora Adamari López, sin embargo, expresó sus más íntimos deseos de lo que planea para su vida futura, como tener otro hijo. La virgen de Guadalupe le concedió el deseo más grande a la conductora de hoy Día, ser mamá: “Me había hecho terapia de fertilidad, no me había funcionado, se habían desecho los óvulos que tenía, ni siquiera se habían hecho embriones para poderlos transplantar, era la última vez que había hecho la terapia de fertilidad y Dios encontró la manera a través de la intercesión de la Virgen de Guadalupe y que yo pudiera tener a Alaía en mi vientre”, contó la pareja de Toni Costa.

No está cerrada a la adopción Adamari López habló de tener otro hijo, pero de una manera bastante peculiar e inesperada, a sus 50 años: “Por supuesto que sí (estaría dispuesta a adoptar), Dios sabe el momento en que hace las cosas, no es cuando uno se las pida, no es cuando uno las quiere necesariamente, es cuando son el momento indicado para que pasen…”, comenzó explicando. “Si un nuevo regalo de Dios viene para mí, es porque Dios así quiere que sea, es porque Dios tiene un propósito como ha tenido cada una de las cosas que me ha enviado los momentos buenos y los momentos difíciles y no tiene que ser necesariamente en tu vientre, yo tuve la dicha de tener a Alaía en mi vientre, pero esa oportunidad puede llegar de una mamá que no quiera o no pueda darle todo lo que ella desea a un bebé”, dijo la conductora de Hoy Día.