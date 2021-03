Adamari López comparte el secreto de su pérdida de peso y recibe una lluvia de halagos de sus seguidores

“Ya han pasado casi 14 meses desde que decidí cambiar mi estilo de vida por uno que fuese más saludable”, empezó diciendo la actriz

Adamari ha inspirado a muchas personas y sus seguidores no solo la felicitan, sino que la alientan a seguir adelante

Adamari López comparte el secreto de su pérdida de peso y recibe una lluvia de halagos de sus seguidores.

No es un secreto para nadie que la presentadora ha tenido que luchar con algunos kilitos de más. Sin embargo, ha iniciado un estilo de vida saludable que le han ayudado a bajar de peso, pero sobre todo le hacen lucir radiante.

Así, feliz con su nueva vida, la puertorriqueña ha decido compartir su secreto.

“Ya han pasado casi 14 meses desde que decidí cambiar mi estilo de vida por uno que fuese más saludable y en el que sobre todo mi bienestar y mi salud se hayan convertido en el enfoque principal de mi vida”, empezó diciendo la actriz en un Live de Instagram.

“A lo largo de estos meses he explorado infinidad de recetas en el app de My WW plus, que me encantan, en las que también he podido disfrutar nuevo sabores, incluso comidas que yo jamás pensé que podía cocinar”, agregó Adamari sobre el programa que ha estado siguiendo.

Entonces, después de reconocer que también ha recibido ayuda de sus hermanas desde Puerto Rico, decidió compartir sus recetas favoritas.

–Para el desayuno: Tostada con arúgula, prosciutto y huevo frito.

–Para días lluviosos: Sopa de pollo y pasta. “Yo le agrego vegetales mixtos, tomate, pollo, cebolla para que le de un rico sabor, y a veces hasta le añado un huevo”, contó Adamari y confesó que a veces también agrega plátano, como hacen en Puerto Rico.

–Para postres: Strawberry Shortcake.