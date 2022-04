Según el portal de People en Español , la conductora más querida por los hispanos, hace poco fue atacada tras mostrar su figura, por lo que respondió de manera tajante a los malos comentarios, “Yo no tengo complejo de quién soy. Eso es lo que me quedó entre la maternidad y la gordura”.

La mamá de Alaïa se combate la flacidez con tratamiento de belleza

Así de manera directa fue que la presentadora puertorriqueña dio respuesta a quienes la atacaron por su físico, posterior a eso realizó una entrevista durante su visita a Puerto Rico con el comunicador ‘El Molusco’, en donde se tocó ese tema, abriendo su corazón y expresando que no tiene de que avergonzarse.

“Esa es mi realidad, yo no quiero tapar el sol con una mano. Eso no es lo que yo quiero ni lo que pretendo. Yo me voy a mostrar tal cual soy, con los sacrificios que he hecho”, compartió la presentadora de ‘Hoy Día’ durante la charla que mantuvo con el periodista puertorriqueño sobre su flacidez. Archivado como: Adamari López combate flacidez.